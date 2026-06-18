El PP de Vilagarcía exige al Concello un plan de tráfico para el nuevo centro de salud

El Partido Popular de Vilagarcía apremia al Concello a presentar un plan de tráfico para el entorno del nuevo centro de salud, que podría entrar en funcionamiento a finales de 2027 o principios de 2028. La formación que dirige Ana Granja sostiene que «las obras avanzan a muy buen ritmo» y que es «imprescindible que el gobierno local presente ya, sin esperar a última hora, el plan de tráfico para reordenar la movilidad y los estacionamientos en todo el entorno de la Avenida da Mariña y el vial del Puerto».

Según el PP, «el debate sobre la movilidad en esta zona viene de largo», y acusa a la portavoz socialista Tania García de mentir en el pleno de enero de 2022, «cuando dijo que existía un estudio de movilidad de tráfico de junio de 2021 que estaba en poder da Xunta de Galicia. Sin embargo, la realidad demostró que no era cierto: el Concello se había limitado a presentar un informe técnico básico sobre la situación del tráfico ordinario, un documento que la Xunta consideró insuficiente para la magnitud de la nueva infraestructura sanitaria», aduce el PP de Vilagarcía en un comunicado.

Ana Granja añade que hace dos meses, de nuevo en el pleno, «Tania García reconoció, en respuesta a preguntas del PP, que a día de hoy siguen trabajando en la redacción de ese plan de tráfico a pesar de que ya en 2024 habían contratado a una empresa para hacer este trabajo. Es decir, más de cuatro años de retraso y falsos anuncios». «Muchos vecinos de la zona y usuarios nos trasladan su preocupación por el incremento de circulación que va a experimentar esta zona, una vez que el centro médico abra sus puertas», advierte el PP.

«Desde el PP recordamos que la ubicación actual en la Avenida da Mariña fue un capricho del gobierno de Varela. Por tanto, es su responsabilidad directa garantizar que los accesos funcionen de manera fluida y que existan plazas de aparcamiento suficientes para pacientes, ambulancias, vehículos de emergencias, taxis, personal sanitario y demás vecinos», explica la portavoz Ana Granja.

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Desde la formación popular aducen que Vilagarcía merece «una gestión con planificación y no a base de improvisación, a la que, por desgracia, nos tienen acostumbrados». El PP concluye diciendo que «no podemos permitir que una excelente noticia para nuestra ciudad se convierta en un problema diario de tráfico por la falta de previsión municipal».