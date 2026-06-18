Municipal
El PP a Suárez: «Señor, que no son gigantes, sino molinos de viento»
Los conservadores le acusan de confundirunión con obediencia y buscar culpables en todas partes»
El Partido Popular de A Illa cuestiona la reacción del teniente de alcalde, Manuel Suárez, por el acto de presentación de 10.000 trípticos que realizó la Asociación de Empresarios y al que se invitó a la Diputación y al PP, pero no al grupo de gobierno. Los conservadores tiran de literatura y parafrasean a Cervantes con la frase «Señor, que no son gigantes, sino molinos de viento» para cuestionar el malestar del nacionalista y, a partir de ahí, recuerdan que «hay quien confunde el diálogo con el monólogo, la unión con la obediencia y la discrepancia con la traición».
Los conservadores también enfrentan a Suárez espetándole en sus redes sociales que «después de años expulsando a quien discrepa, señalando personas, buscando culpables por todas partes y viendo enemigos hasta donde solo había vecinos, resulta curioso descubrir ahora a un defensor del diálogo».
Este enfrentamiento es uno más de los que han mantenido las dos formaciones durante todo el mandato, donde se han vivido momentos muy agrios, especialmente entre Suárez y el candidato de los conservadores Matías González Cañón.
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