El Pazo de Rubiáns reúne a las grandes firmas de la gastronomía con los profesionales del sector

El histórico Pazo de Rubiáns, uno de los edificios señoriales más emblemáticos de Vilagarcía de Arousa y sede de la bodega Pazo de Rubianes, es el escenario elegido para celebrar un gran encuentro gastronómico que aspira a convertirse en una de las citas de referencia para el sector hostelero.

Bajo el lema «El Gran Circo de la Gastronomía Gallega», el evento, dirigido exclusivamente a profesionales de la hostelería y con acceso mediante registro previo, se celebrará el día 29 en el recinto del pazo en horario de 11.30 a 17.30 horas, reuniendo a algunas de las firmas más prestigiosas de la gastronomía, la alimentación gourmet, el vino y el equipamiento profesional.

En la fiesta se presentarán vinos exclusivos. / M. Méndez

La organización presenta la jornada como una oportunidad para que restauradores, cocineros, distribuidores y profesionales del sector conozcan de primera mano las novedades y productos de empresas líderes, muchas de ellas distinguidas con premios nacionales e internacionales.

Entre las firmas participantes destaca Discarlux, considerada un referente en carnes maduradas gallegas y de importación, especializada en vaca y buey, además de wagyu japonés y nacional o carne de angus.

El anfitrión del encuentro, la bodega Pazo de Rubianes, presentará sus vinos en un entorno único en vías de transformación desde que fue adquirida por la afamada firma vallisoletana Bodegas Arzuaga.

Uno de los muchos salones de que dispone el pazo de Rubiáns (Vilagarcía). / M. Méndez

Evidentemente, no faltará su albariño, reconocido como Mejor Blanco de Galicia 2024, pero también se saborearán algunas de las elaboraciones de la nueva propiedad, con sede en Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

También estará presente Los Peperetes, cuyas conservas artesanas fueron distinguidas como las mejores del mundo en 2024, así como la quesería gallega Airas Moniz, cuyo queso Savel obtuvo el reconocimiento como Mejor Queso de España 2026.

La representación del ibérico correrá a cargo de Jamones Joselito, considerado uno de los productores más prestigiosos del mundo y premiado en Nueva York en 2025.

Otro de los protagonistas será Atún Balfegó, especializado en atún rojo para alta gastronomía y reconocido por su sistema de trazabilidad integral desde la captura hasta el plato.

El cartel del evento. / FdV

La cerveza estará representada por Mahou, que mostrará sus nuevas propuestas tras haber recibido el galardón Alimentos de España 2025.

El programa incorpora además a Bacalao Barquero, proveedor habitual de restaurantes con estrella Michelin; Aceites Castillo de Canena, cuyo aceite de oliva virgen extra fue reconocido con el Premio Buena Mesa 2026; y Brandy Fundador, histórica bodega jerezana con siglo y medio de trayectoria.

La jornada contará con la presencia de Klimer, especializada en suministros para hostelería y soluciones profesionales; Caspian Pearl, que acercará su exclusivo caviar iraní procedente del mar Caspio; Pescados y Mariscos Horesmar, con producto fresco directamente desde la lonja de Vigo; y el whisky gallego de autor Ovalle Reserve, envejecido en barricas de las Rías Baixas.

El pazo de Rubiáns muestra su gran tesoro botánico / Iñaki Abella

Entre las propuestas de equipamiento figura Josper, fabricante del icónico horno de brasa utilizado en cocinas de todo el mundo desde 1969, mientras que Central Heladera exhibirá sus helados artesanos con sello Galicia Calidade.

La moda profesional para cocina estará representada por Chef Works, con sus chaquetillas para chefs, y la gastronomía tradicional tendrá espacio con Empanada Viajera, especializada en empanadas gallegas elaboradas artesanalmente con recetas inspiradas en distintos lugares.

El encuentro en Rubiáns incorporará una propuesta diferente de la mano de RS Premium Cars, que presentará vehículos de lujo y experiencias premium.

Los jardines de Rubiáns como inspiración / Iñaki Abella

Más allá de la exposición de productos y degustaciones, el programa incluye música en directo a cargo del chef Pepe Solla y su banda «MOI», poniendo el broche festivo a una jornada concebida para favorecer el intercambio de experiencias y el contacto entre profesionales del sector.

La organización espera convertir esta jornada en un gran punto de encuentro para el sector hostelero, donde la excelencia del producto, la innovación y la tradición gastronómica gallega compartirán protagonismo en un enclave patrimonial de referencia en la comarca de O Salnés.

Lo cierto es que la elección del Pazo de Rubiáns no es casualidad. Se trata de un atractivo añadido para la cita, pues este histórico pazo gallego está rodeado de jardines singulares, viñedos y árboles centenarios, por lo que se antoja el marco perfecto para un evento que pretende dar la bienvenida al verano reuniendo a algunas de las mejores marcas de la gastronomía y la enología españolas.