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Mar extiende su ayuda al pósito carrilexo

La cofradía de Carril recibirá cerca de 100.000 euros para el sostenimiento económico de medio centenar de mariscadoras y la mejora de sus bancos

El patrón mayor de Carril, Javier Quintáns.

El patrón mayor de Carril, Javier Quintáns. / Iñaki Abella

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

La Consellería do Mar sigue firmando convenios con las cofradías al amparo del plan extraordinario impulsado por la Xunta para la recuperación de los bancos marisqueros gallegos, dotado con cerca de 23 millones de euros.

Hoy era el turno de la cofradía de Miño, que se suma a los ya firmados o autorizados a cinco pósitos de la provincia de A Coruña, como son Noia, Muros, Cabo de Cruz, Barallobre y Anllóns, y a tres de Pontevedra: Vilanova de Arousa, Moaña y Carril.

Las mariscadoras de Carril, al rescate de bivalvos en la playa de Compostela

Las mariscadoras de Carril, al rescate de bivalvos en la playa de Compostela

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Las mariscadoras de Carril, al rescate de bivalvos en la playa de Compostela /

Este último se suscribe mañana en San Caetano, con participación de la conselleira Marta Villaverde y el patrón mayor carrilexo, Javier Quintáns, que presentó un proyecto valorado en unos 100.000 euros, financiado en su totalidad por el Gobierno gallego.

Autorizado por el Consello da Xunta junto con el presentado por Barallobre, Moaña y la Agrupación de Mariscadoras Río Anllóns, el proyecto planteado por Carril destina alrededor del 70% al «sostenimiento económico» de medio centenar de mariscadoras, para que puedan distribuirse en turnos de cuatro horas y media y realizar tareas de arado del lecho marino con tractor y desde embarcación.

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También para la eliminación manual de piedras y la retirada de las macroalgas que llegan a sus bancos marisqueros.

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