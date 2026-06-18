Un incendio amenazó la riqueza patrimonial de Outeiro do Cribo

Una de las joyas patrimoniales del municipio de Meis, los petroglifos de Outeiro do Cribo, estuvieron muy cerca de sufrir un daño irreparable debido a un incendio que se originó en las inmediaciones y llegó a afectar a las vallas de protección. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles, sobre las 20.00 horas, cuando un espeso humo comenzó a salir de una zona arbolada que se encuentra en las inmediaciones.

Los servicios de emergencias llegaron a movilizar varios medios aéreos, que recurrieron a los lagos del campo de golf, que se encuentran a una distancia de pocos centenares de metros, para cargar y controlar el fuego. La rapidez de la actuación evitó que las llamas alcanzasen el petroglifo, algo qu ela alcaldesa del municipio, Marta Giráldez, agradecía esta mañana.

De hecho, insistía en que «el trabajo del operativo antincendios resultó clave para que el fuego no alcanzase los petroglifos y dañase un importante recurso patrimonial de todos los meisinos que debemos conservar».

Noticias relacionadas

La propia alcaldesa se acercaba esta mañana al lugar donde se originó el incendio y lo hacía con varios técnicos para analizar el impacto que pudo tener el calor en el monumento de arte rupestre aunque, en principio, todo hace indicar que estaría en perfectas condiciones. Lo que si se vio afectado por las llamas fue parte del vallado que el Concello espera reponer lo antes posible para garantizar la protección de este espacio que se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Meis debido a su ubicación y al valor patrimonial que posee. Por las inmediaciones del petroglifo también pasa la Variante Espiritual por la que transitan cientos de peregrinos a diario.