A Illa instala lectores de matrícula en O Bao para evitar problemas con las autocaravanas

Hace años que A Illa viene frenando los abusos que cometían algunos autocaravanistas, pernoctando y acampando en zonas que no están preparadas para ello, y generando otros problemas como tirar las aguas grises y negras fuera de los espacios habilitados para ello. Desde entonces, se han aplicado una serie de medidas, entre ellas, habilitar 25 plazas de estacionamiento en la entrada del municipio, en O Bao, lugar que se acababa llenando de estos vehículos, con estancias eternas o con estacionamientos en zonas destinadas a vehículos, especialmente en horario nocturno, cunado no hay guardias de la Policía Local.

Es por ello que el alcalde de A Illa, Luis Arosa, ha puesto en marcha un sistema de control de paso de vehículo a través de lectores de matrícula, similar a los que ya existen en el casco urbano y en Area da Secada, centrado especialmente en controlar la estancia de las autocaravanas. Arosa insiste en que «hay 25 plazas de estacionamiento habilitadas las 24 horas, que no de acampada, y todos sabemos que, especialmente en los horarios nocturnos, cuando no hay presencia de la Policía Local, la zona se convertía en un caos, algo que no queremos que vuelva a ocurrir», explica. Incumplir las normas en ese lugar tendrá un coste de 200 euros, 100 por pronto pago.

Hasta ahora, la zona se encontraba regulada por señales horizontales y verticales, pero a partir de ahora, «también contará con este servicio que nos permitirá vigilar la pernocta y la prohibición de estacionamiento de autocaravanas fuera de la zona habilitada para ellas». La medida sirve para regular el estacionamiento, una en las inmediaciones del puente, donde existen 70 plazas de estacionamiento, 25 de ellas para autocaravanas, y la otra en las inmediaciones de la playa y en las que se pueden habilitar entre 800 y 1.000 plazas, fundamentales para absorber gran parte del tráfico que se genera en A Illa de Arousa, especialmente durante el verano.

La medida viene a sumarse a todas las que se están aplicando desde el pasado año con el objetivo de reducir los desplazamientos de vehículos por el casco urbano y mejorar la movilidad en el municipio. La principal medida de estas características es la zona residencial, que abarca una parte del casco urbano englobada en los entornos de la iglesia, la plaza do Regueiro y afectando a la avenida Castelao, siendo una medida bastante polémica y que llevó al regidor a enfrentarse con una importante parte del tejido comercial y hostelero del municipio, que no la aprueba al considerar que les perjudica. A esa zona residencial no pueden acceder vehículos no autorizados o recibirán una sanción de 200 euros, 100 por pronto pago.

Noticias relacionadas

Otra de las medidas aplicadas este año es la zona azul de Area da Secada, donde se cobrará entre 0,5 y 4,5 euros por estacionar en las zonas habilitadas para ello salvo a los vehículos empadronados en el municipio, que podrán hacerlo de forma totalmente gratuita. El objetivo es regular un entorno donde había muchos problemas de estacionamiento, llegando a convertirse en un problema para los vehículos de emergencia. La medida también ha encontrado sus detractores en las cuatro empresas que trabajan en Area da Secada, al considerar que se les está perjudicando y que existe un agravio comparativo con los negocios ubicados en otras playas de A Illa.