Fole sobre el presupuesto: «van a tirar once millones de euros»

La portavoz del Partido Popular de Cambados, Sabela Fole, anunció esta mañana su posicionamiento en contra del proyecto de presupuestos para 2026 que se debatirá en un pleno extrordinario que se celebrará mañana viernes. La conservadora mantiene que el documento presentado por el cuatripartito es «decepcionante» al considerar que no atienden ninguna necesidad de los vecinos ni recogen los proyectos estratégicos del municipio.

«Es cierto que, como dicen desde el gobierno, son unos presupuestos históricos¡, porque son los más altos, pero sin duda, los peores de la democracia, ya que el cuatripartito va a tirar más de once millones de euros a la papelera», explica.

La concejal conservadora insiste que votará en contra de este documento económico por responsabilidad, ya que «sería mejor que no se aprobase y se siguiese con las cuentas prorrogadas de 2024 que, aunque malas, son mejores que las actuales, que están diseñadas para darle la puntilla al Concello».

El edil del PP dejó claro que su partido «no puede ser cómplice de unos presupuestos que apuestan exclusivamente por la precariedad, los recortes y un mayor declive de Cambados». En este sentido, recordó que, ante la «incapacidad en la gestión económica de Samuel Lago, la multiplicación de los gastos superfluos ha sido por cuatro tan solo para contentar a los socios».

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No oculta Fole su miedo al documento y lamenta que los gastos de personal se disparen hasta el 43% del total, cuando la práctica totalidad de los municipios de la provincia se sitúan entre el 30 y el 40%. Pese a tener una partida tan alta, «eso no evita la pésima situación y funcionamiento de todos los departamentos municipales, especialmente, Servizos Sociais, Urbanismo, Obras o Contratacións». La partida de personal y la de gasto corriente rondan juntas el 94%, otra cifra que también califica como «desorbitada».