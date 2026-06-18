Correos funciona con la mitad de trabajadores

La oficina de atención al público que Correos tiene en Vilagarcía, concretamente en la Rúa do Río, está funcionando con tres trabajadores en el turno de mañana, cuando habitualmente contaba con seis, según el sindicato Comisiones Obreras.

La central indica que el «colapso» de la oficina es tal debido a la falta de trabajadores que los ciudadanos tienen que esperar en ocasiones colas de hasta media hora para ser atendidos, y que incluso la directora y la jefa de equipo se ven obligadas a abandonar sus funciones para atender al público y aliviar la carga de trabajo de sus compañeros.

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Comisiones Obreras aduce que la situación incluso empeora porque desde la dirección de Correos se emplaza a los funcionarios a vender seguros, por lo que «las condiciones laborales son cada vez más precarias». El sindicato anuncia el inicio de un calendario de movilizaciones para exigir la contratación urgente de personal.