El Concello de Meaño presenta un nuevo proyecto para la construcción de aceras en Xil

El Concello de Meaño ha presentado en la Axencia Galega de Infraestructuras de la Xunta de Galicia un proyecto para que el ente autonómico asuma la construcción de aceras en los márgenes de la PO-303 en la localidad de Xil.

Lo formalizó el pasado 28 de mayo, según confirmaba el regidor, Carlos Viéitez, en el último pleno, precisando que ese proyecto incluye un primer tramo de aceras que discurrirá entre el lugar de Picón -en el centro de Xil- hasta Castrelo.

El tramo donde se pretende actuar responde a un segmento de 1,5 kilómetros que atraviesa el lugar de O Pazo, la rotonda de Fonte Coruxa y la parte baja de Tanoira, hasta acabar en el linde con el municipio de Cambados, a la altura de la parroquia de Castrelo.

La obra sería financiada en su totalidad por la Xunta de Galicia y se espera que pueda quedar licitada hacia finales de año. El construir otras aceras entre el tramo desde Picón hasta Meaño se afrontaría en una fase posterior.

La zona en la que se pretende instalar aceras. / T. Hermida

Por otra parte, el regidor explicó, en relación con el mantenimiento de montes cercanos a viviendas, que «los propietarios afectados que no hayan actuado todavía, recibirán hasta dos cartas para instarles al limpiar los márgenes, y que, de mantenerse sin adecentar, el Concello actuará de oficio para hacerlo», cargando luego los gastos al propietario afectado.

Respecto a la situación de la planta de aglomerado Covisa, sita en el área industrial de A Pedreira, Carlos Viéitez precisó que «la empresa renunció a la actividad y a día de hoy permanece cerrada».

Esta firma fue precintada en la primavera de 2025, tras incoarle el Concello de Meaño un expediente en 2023 por carencia de licencia, mientras se esperaba por un proceso de regularización que, al final, no llegó.

Pese a las alegaciones formuladas por Covisa, el gobierno local dictaminó en febrero de 2025 desestimarlas y proceder al precintado de la misma al mes siguiente.