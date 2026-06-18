El Clasclás arranca con un concierto de la Sinfónica de Galicia

La pasión («Paixón»), que da título a la novena edición del Festival Clasclás y el eclipse solar que se verá de forma especial en Galicia el próximo 12 de agosto centrarán este año el certamen musical de Vilagarcía de Arousa, que empieza este sábado, 20 de junio, y que se prolongará hasta el día 27.

El lema de este año «hace referencia a la pasión de los compositores cuando escriben, la de los músicos cuando interpretan, la del público que disfruta y la de todo el equipo que trabaja cada día en el Clasclás», señala Rosina Sobrido, directora del festival.

El festival inaugurará su edición 2026 este sábado con el concierto titulado «La pasión espiritual» que correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia -conjunto residente del festival-, y su coro que, bajo la dirección de Carlos Mena y con las voces solistas de Jone Martínez, Juan Sancho, Josep-Ramon Olivé y José Coca interpretarán La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach.

El Bambú Ensemble, formado por músicos de la cantera de la JONDE y EUYO, será el protagonista del segundo concierto del festival, titulado «Pasión y juventud», con obras de Glière, Shostakovich y Martínez Campos, estableciendo un diálogo entre tradición y creación actual.

«De Leipzig a Buenos Aires» es el título del concierto que ofrecerá The New Bach Trio y que propone una lectura transversal del repertorio, en la que la obra de Bach convive con el lenguaje del tango a través de compositores como Astor Piazzolla y el propio Claudio Constantini, quien presentará el estreno de su Tango Suite.

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El cuarteto norteamericano Terra String Quartet, junto al clarinetista Oskar Espina Ruiz, desarrollarán el día 24 de junio, dos programas que bajo los títulos de «La claridad del clasicismo» y «El atardecer de los genios», con obras de Schubert, Mozart y Seth Grosshandler (Danzas), y de Mendelssohn y Brahms, respectivamente. Dos grandes solistas serán los protagonistas de la quinta jornada del festival. Por un lado, el guitarrista Alvaro Toscano con «Claroscuros’ y obras de Villa-Lobos, Moreno Torroba, Tárrega y Ponce, y el pianista georgiano Davit Khrikuli, finalista del Concurso de piano Chopin de Varsovia, que ofrecerá el recital «Ardor y melancolía».