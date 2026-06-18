El BNG denuncia que la ambulancia medicalizada se traslada de nuevo a Sanxenxo

Un verano más, la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés se trasladará a Sanxenxo durante los meses de julio y agosto. Así lo han denunciado en Vilagarcía el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y un grupo de trabajadores del servicio de emergencias.

El traslado ya ha sido comunicado por el 061 a la plantilla, y será efectivo durante los meses de julio y agosto. Así, durante los dos meses centrales del verano, la ambulancia de urgencias médicas vitales abandona su base en el Hospital do Salnés, y se traslada al centro de salud de Baltar, en Portonovo (Sanxenxo).

BNG y trabajadores sanitarios han anunciado una serie de actos de protesta contra esta decisión. «No podemos normalizar esta situación», sostienen. El 061 aduce que el traslado se produce por criterios técnicos, debido al fuerte incremento poblacional que se produce entre Sanxenxo y O Grove durante la temporada estival.

Pero el BNG considera que la decisión de trasladar la ambulancia medicalizada lo único que está haciendo es poner en riesgo a la población de Vilagarcía y de sus localidades adyacentes. La propuesta del BNG es que la ambulancia de urgencias vitales se quede todo el año en el Hospital do Salnés, y que se contrate una segunda ambulancia, también medicalizada, para atender las emergencias de Sanxenxo y O Grove durante los meses de verano.

Además, los nacionalistas y los técnicos sanitarios plantean que incluso con los medios actuales es necesario reforzar la dotación de vehículos sanitarios en Vilagarcía con una ambulancia asistencial más, «porque ahora mismo están haciendo servicios en Vilagarcía ambulancias llegadas de Rianxo, de Caldas, de Padrón y hasta de A Estrada».

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El BNG advierte de que la situación actual supone «un riesgo para la población», «porque hay mucha diferencia entre que una ambulancia tarde cinco minutos en llegar a un infarto o un accidente grave o que tarde media hora». Y eso es, precisamente, lo que puede suceder al trasladar al sur de la comarca la ambulancia con mejores medios materiales, dejando zonas como Vilagarcía a más de media hora de distancia.