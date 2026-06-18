Atlantía reúne a 200 asistentes para reivindicar el papel de las mujeres en la arquitectura

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) reunió a unas 200 personas en El Náutico, el local de copas de la playa de A Barrosa (San Vicente de O Grove), durante la celebración de Atlantía, un encuentro concebido para reivindicar el papel de las mujeres en la arquitectura y visibilizar su contribución al presente y al futuro de la profesión.

Organizada por la Comisión de Igualdad del COAG, la jornada apostó por un formato innovador, alejado del congreso tradicional, en el que arquitectura, arte, música, ilustración, literatura y gastronomía convivieron en un ambiente distendido frente al mar.

Su responsable y secretaria del COAG, María Pierres, explicó que el principal objetivo del encuentro era «virar el rumbo de la arquitectura» poniendo en valor el trabajo de las profesionales. «Queremos expresar colectivamente el papel de las mujeres arquitectas en el presente y el futuro de la arquitectura. Hoy en día son más las compañeras arquitectas que se están formando en las escuelas de arquitectura, pero todavía no vemos que eso se refleje en la calle, en trabajos de arquitectura realizados por mujeres», afirmó.

Pierres añadió que la jornada era «un impulso para situar a las mujeres arquitectas en el lugar que merecen» y destacó el carácter transversal de las participantes, «como el caso de una estudiante de Arquitectura que además es una conocida cantante».

La organización buscó crear una auténtica experiencia en vivo en la que el público fuese parte activa del encuentro, alternando conferencias con momentos de descanso junto al mar y reservando algunas sorpresas a lo largo de la jornada. «Fue un encuentro multidisciplinar donde se mezclaron arquitectura, arte, música y gastronomía», resumió María Pierres.

El local elegido también guarda una estrecha relación con la historia de la arquitectura. Según explicó la secretaria del COAG, su responsable, Miguel de la Cierva, mantiene un vínculo familiar con la profesión, ya que su abuela, Eulalia Urcola, fue una de las tres primeras estudiantes de Arquitectura de España.

Antia Pinal, estudiante de Arquitectura. / FdV

Además antiguamente era una fábrica de salazón en la que trabajaban mayoritariamente mujeres, un hecho que reforzó el simbolismo del lugar para acoger un encuentro centrado en el liderazgo femenino.

El programa reunió a profesionales de diferentes generaciones y ámbitos de especialización para mostrar la diversidad de caminos que ofrece la arquitectura.

Entre las ponentes figuraron la vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), Teresa Táboas; la arquitecta municipal de Vilanova de Arousa, Marta Núñez; la arquitecta, ilustradora y artista Lara Lars; la estudiante de Arquitectura y cantante Antía Pinal; la arquitecta paisajista Isabel Aguirre, con una amplia trayectoria profesional; y la arquitecta toledana Natalia Mora, de 32 años y nominada a tres premios de arquitectura en Castilla-La Mancha, además de otras profesionales invitadas.

La diversidad de perfiles permitió ofrecer una visión amplia de una profesión que trasciende el diseño de edificios y que encuentra también espacios de desarrollo en disciplinas como el urbanismo, el paisaje, la divulgación, la ilustración o la creación artística.

Literatura y arquitectura de la mano de Ana Amado

Atlantía acogió además una nueva sesión del ciclo «Espacio de Lectura con A de Arquitecta», impulsado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Durante la jornada se presentó el libro «Sancti Spiritus», de la arquitecta y fotógrafa gallega Ana Amado (Ferrol, 1975), en un acto inaugurado por María Pierres y moderado por la arquitecta Laura Pato, responsable de la cuenta de divulgación «Le Petit Patito».

La publicación ofrece un testimonio visual y literario sobre la vida de clausura en el monasterio de Sancti Spiritus, situado en Toro (Zamora), e incorpora un relato inédito de la escritora Lara Moreno. Propone una mirada íntima a la relación entre la arquitectura conventual y la vida silenciosa que albergan estos espacios, mostrando la convivencia de la autora con una comunidad de monjas dominicas de clausura. A través de la fotografía y la narrativa, el libro establece un diálogo entre la permanencia de los muros de piedra y la cotidianeidad de unas mujeres habitualmente invisibles para la sociedad.

Con esta iniciativa, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia busca consolidar un espacio de reflexión y visibilización del talento femenino dentro de la arquitectura, promoviendo nuevas referencias para las generaciones más jóvenes y reivindicando una mayor presencia de las mujeres en el ejercicio profesional de una disciplina en la que, pese al creciente número de tituladas, la igualdad efectiva continúa siendo uno de los grandes retos del sector.