«As Tardes do Atlántico» regresan a Bodegas Martín Códax

Bodegas Martín Códax volverá a convertir su terraza, con vistas privilegiadas a la ría de Arousa, en uno de los grandes escenarios gastronómicos del verano gallego. Lo hará con una nueva edición de As Tardes do Atlántico, un ciclo que reunirá entre el 1 de julio y el 19 de agosto a ocho destacados cocineros y cocineras de toda Galicia.

La iniciativa consolida una propuesta que combina gastronomía, vino, paisaje y cultura atlántica en un formato cercano, permitiendo a los asistentes disfrutar de elaboraciones creadas en exclusiva para cada jornada mientras conocen de primera mano la filosofía culinaria de sus protagonistas.

Una de las actividades desplegadas el verano pasado. / Iñaki Abella

Con este ciclo, Martín Códax reafirma su apuesta por el enoturismo y por la promoción del territorio, poniendo en valor el talento gastronómico gallego y la riqueza de una cocina profundamente vinculada al producto y al paisaje.

La programación reúne tanto a chefs consolidados, reconocidos con Estrellas Michelin y Soles Repsol, como a nuevas figuras que están marcando el futuro de la gastronomía gallega. Todos comparten una misma filosofía basada en el respeto por el producto, la conexión con el entorno y una cocina con identidad propia.

El encargado de inaugurar el ciclo el 1 de julio será el ourensano Miguel González, distinguido con una Estrella Michelin y un Sol Repsol. Su propuesta combina técnica, sensibilidad e innovación sin perder de vista el territorio y la excelencia del producto.

El concierto de Os Xoves de Códax, en la terraza de la bodega cambadesa. / FdV

El 8 de julio será el turno de Antón Castro, del restaurante Casa Gaibor, en Guitiriz. Representante de una nueva generación de cocineros, basa su cocina en la memoria gastronómica, el producto local y el respeto por la tradición desde una visión contemporánea.

La tercera cita, el 15 de julio, estará protagonizada por Marcos Domínguez y Patricia Uceda, responsables del restaurante Enxebre, de Vigo. Ambos ofrecerán una cocina de autor en la que la creatividad, la honestidad y los productos de temporada marcan el ritmo de cada elaboración.

El 22 de julio llegarán desde Santiago de Compostela Kike Piñeiro y Eloy Cancela, al frente de A Horta do Obradoiro, referentes de la cocina de proximidad en Galicia gracias a una propuesta estrechamente ligada a productores, huertas y mercados locales.

El cartel del programa. / FdV

El relevo lo tomarán el 29 de julio Xosé Magalhaes y Lydia del Olmo, del restaurante Ceibe, en Ourense. Con una Estrella Michelin, han convertido su establecimiento en uno de los proyectos gastronómicos más singulares de Galicia gracias a una cocina creativa que explora la identidad del territorio.

Ya en agosto, el día 5, el protagonista será Marcos S. Area, de É Restaurante, en Marín. Considerado una de las figuras emergentes de mayor proyección, su propuesta combina técnica y creatividad con un claro protagonismo del producto.

La penúltima jornada, el 12 de agosto, estará dedicada a Mar Lago y Alex Martínez, responsables de BaceLo, en Ferrol, un proyecto que reinterpreta la tradición culinaria gallega con personalidad propia y una cuidada selección de productos de temporada.

Asistentes a una edición anterior. / Iñaki Abella

El ciclo concluirá el 19 de agosto con Alberte Gutiérrez, del restaurante Alberte, en Vigo. Reconocido con un Sol Repsol, el cocinero pondrá el broche final con una propuesta centrada en la brasa, los pescados y mariscos de las Rías Baixas y el máximo respeto por el producto del mar.

Las entradas para cada una de las ocho experiencias gastronómicas saldrán a la venta de forma escalonada todos los jueves a partir del 25 de junio, a las 12.00 horas, a través de Ticketrona, con plazas limitadas.

Con esta nueva edición, As Tardes do Atlántico se reafirma como una de las grandes citas gastronómicas del verano en Galicia, un espacio donde algunos de los mejores cocineros de la comunidad comparten mesa con el paisaje, el vino y la identidad culinaria atlántica en un enclave privilegiado de las Rías Baixas.