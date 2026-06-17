Vilagarcía autoriza nuevas promociones en Carril y Vilaxoán

El mercado inmobiliario continúa mostrándose muy activo en Vilagarcía, con el inicio inminente de dos nuevas promociones en Carril y Vilaxoán. Asimismo, el Ayuntamiento también ha autorizado recientemente la rehabilitación de una casa unifamiliar en Carril para su conversión en dos apartamentos turísticos.

El proyecto residencial de Carril lo promueve el empresario vilagarciano Luis Pedreira, y se sitúa en la calle Rosalía de Castro, a escasos 50 metros de la playa de A Concha-Compostela y del paseo marítimo. La urbanización ha sido bautizada como Residencial Bimar, y está formada por 47 estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios, distribuidos en dos bloques, «todos ellos diseñados para aprovechar al máximo la luz natural y las vistas privilegiadas del entorno», apuntan los promotores en un comunicado.

Recreación de la ría de Arousa desde el futuro Residencial Bimar. / FdV

La urbanización contará con dos piscinas comunes, concebidas para fomentar «el bienestar, el descanso y la convivencia de los vecinos». Además, cada azotea contará con una zona rooftop, un espacio pensado para contemplar las vistas panorámicas de la ría.

Los promotores de Residencial Bimar sostienen que todas las viviendas dispondrán de terraza, plaza de garaje y trastero. Además, cada bloque de viviendas contará con dos ascensores, «y unas cuidadas calidades constructivas», con calefacción por suelo radiante o agua caliente mediante bomba de calor centralizada por aerotermia. Los precios de las viviendas oscilan entre los 171.000 y los 297.000 euros, y hay una oficina de venta abierta en la misma obra.

«La costa gallega continúa consolidándose como uno de los destinos residenciales más atractivos para quienes buscan calidad de vida, tranquilidad y contacto directo con la naturaleza», defiende Luis Pedreira.

Vilaxoán

Mientras tanto, la empresa Vilagarcía Viviendas de Lujo promueve por su parte la construcción de cinco viviendas en la avenida de Vilanova, en Vilaxoán. La Xerencia de Urbanismo ya ha dado el visto bueno al proyecto, que supondrá una inversión de en torno a 550.000 euros, solo en lo que respecta a la ejecución material.

La creación de esta urbanización supone una cesión de terrenos a favor del Concello, y la apertura de un vial. El edificio consta de bajo, una planta y bajo cubierta, y se habilitarán garajes.

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Finalmente, la gerencia municipal de Urbanismo también le da dado el visto bueno a la reforma de una casa de la calle Castillejos, en Carril, para su conversión en dos apartamentos turísticos de una llave.