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Vecinos de Carril denuncian un vertedero de escombros junto a un cruceiro recién restaurado

Solicitan una inspección y advierten de que afea el entorno y pone en riesgo un muro de más de 150 años

El vertido de escombros de obra que preocupa a los vecinos.

El vertido de escombros de obra que preocupa a los vecinos. / FdV

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Los vecinos de Carril (Vilagarcía) no ocultan su indignación y estupor ante la formación de un gran vertedero de escombros de obra en el entorno del «cruceiro» de San Roque. «Por cierto, recién restaurado», espetan.

Se trata de una escombrera «con vistas» a la ría y la isla de Cortegada que lleva semanas «creciendo en superficie» y en la que se acumulan los escombros procedentes de «una obra que se está llevando a cabo en el barrio de La Rosa».

Los restos pétreos se amontonan sobre una gran explanada que, asegura la vecindad, fue realizada «para que los residentes en el entorno pudiéramos aparcar, pero resulta que cada vez queda menos sitio a causa de esos escombros».

Los vecinos temen que colapse un antiguo muro de piedra.

Los vecinos temen que colapse un antiguo muro de piedra. / FdV

Explican los ciudadanos que, «independientemente de si tiene permiso o no, ese no es el lugar para un vertido de estas características». Y no solo porque «afea el entorno», sino también porque la explanada en la que se amontona la piedra y demás escombro está en una superficie elevada cuya única contención es «un muro de piedra que tiene más de 150 años y está a punto de colapsar».

Se localiza en el antiguo camino de acceso al cementerio, una zona que muchos carrilexos siguen frecuentando para pasear, sacar al perro o hacer ejercicio.

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Es por ello que reclaman «que se inspeccione esta actuación para determinar si está en regla y, sobre todo, evaluar los posibles daños que pueda causar».

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