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Técnicos de España y Portugal estudian el modelo vilagarciano

Una veintena de profesionales, técnicos municipales y cargos públicos participan en una visita didáctica de la Red de Ciudades que Caminan

La amplia delegación realizó un recorrido urbano.

La amplia delegación realizó un recorrido urbano. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

Las calles de Vilagarcía se convirtieron este miércoles en una aula viva para los participantes en la Escuela de Espacio Público de la Red de Ciudades que Caminan. Una veintena de profesionales, técnicos de administraciones locales y responsables políticos llegados desde distintos puntos de España participaron en una visita didáctica destinada a conocer sobre el terreno ejemplos de transformación urbana centrada en los peatones.

El alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Mobilidade, Paola María, recibieron por la mañana a la delegación en el Concello. Posteriormente, en una exposición celebrada en el Auditorio, la responsable municipal explicó las líneas principales del modelo de ciudad que el gobierno local viene desarrollando en Vilagarcía y que en los últimos años ha recibido distintos reconocimientos por sus proyectos de recuperación del espacio público.

La jornada continuó, a partir de las 12.00 horas, con un recorrido guiado por el centro urbano. La comitiva prestó especial atención a las calles humanizadas durante la última década y a la actuación de recuperación de la fachada marítima en O Ramal, uno de los proyectos más representativos de esa apuesta por una ciudad más accesible, amable y segura.

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La Escuela de Espacio Público nace con el objetivo de compartir experiencias entre municipios y divulgar buenas prácticas en materia de movilidad peatonal. En este contexto, Vilagarcía se presenta como un ejemplo de cómo las calles pueden dejar de ser simples espacios de paso para convertirse en lugares de convivencia, relación social y uso ciudadano.

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