Susto en Valga con un incendio forestal que finalmente se quedó en menos de una hectárea
La rápida y eficaz intervención de los medios desplazados evitó la expansión de las llamas por la superficie arbolada de Setecoros
Cuando aún huele a humo en la localidad después del devastador incendio que azotó los montes del municipio vecino de Padrón, el Concello de Valga volvió a alertarse esta tarde con un fuego en sus propios montes.
Afortunadamente, la situación nada tuvo que ver con la vivida al otro lado del Ulla y las llamas fueron controladas con rapidez, en apenas una hora, quemándose una superficie de 0,61 hectáreas de monte arbolado que nada tiene que ver con las 350 que ardieron en tierras de Rosalía.
El de Valga se localizó en los montes de la parroquia de Setecoros y estuvo activo entre las cinco y las seis de tarde, que fue cuando se dio por controlado gracias al trabajo de medios aéreos y terrestres.
El helicóptero interviniente pudo captar agua en la laguna de Porto Piñeiro, donde se llevan a cabo las obras del futuro parque acuático de la localidad valguesa.
Además de la aeronave participaron en las tareas de extinción un agente, cinco brigadas y tres camiones motobomba, según confirmaron desde la Consellería do Medio Rural, donde insisten en animar la población a dar cuenta de cualquier incendio que detecten a través del teléfono 085.
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