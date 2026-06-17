Suárez lamenta el uso partidista de la AEI y pide unidad para defender la imagen de A Illa

El teniente de alcalde de A Illa de Arousa, Manuel Suárez, lamentó ayer el uso partidista de los trípticos que presentó la Asociación de Empresarios de ese municipio en compañía de la Diputación y de ediles del Partido Popular. En este sentido, no duda en expresar su profundo «pesar con algunos directivos de esa entidad, que aprovecharon la presentación de un tríptico promocional para realizar manifestaciones de carácter político que nada tienen que ver con el objetivo de la iniciativa y donde, de forma intencionada, se ocultó la presencia del gobierno municipal en la presentación».

El tríptico, continúa Suárez, contó con la colaboración y apoyo del Concello desde el primer momento. Es más, asegura que «personalmente, participé en cuanto se me solicitó opinión sobre el proyecto y el Concello, como hace en todas las campañas impulsadas por la AEI, colaboró activamente para hacerlo posible». Recuerda a la AEI que la administración local realiza cada año un importante esfuerzo económico en apoyo al tejido empresarial del municipio, materializado en una ayuda anual de 15.000 euros, «una aportación que también contribuirá a la difusión de este tríptico, una herramienta destinada a la promoción de los negocios asociados y a la divulgación de los principales puntos de interés de nuestro municipio».

Es por eso que el edil define como «especialmente lamentable» que algunos responsables de la asociación «se presten a utilizar un acto de promoción comercial para alimentar una estrategia de confrontación partidista y contribuir al desprestigio de nuestra villa». Insiste Suárez en que las medidas de movilidad impulsadas por el Concello «pueden y deben ser criticadas si así se considera, el debate y la discrepancia son legítimas, lo que no resulta legítimo es utilizar el descontento de una parte de la ciudadanía como instrumento de erosión al gobierno municipal por razones exclusivamente políticas».

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Es por ello que Suárez hace un llamamiento a los empresarios y a los vecinos para que «hablemos bien de A illa, para que entre todos ayudemos a fortalecer su imagen y su capacidad de atraer visitantes, inversiones y oportunidades; los partidos políticos ya tienen sus espacios para hacer oposición y desarrollar sus campañas y a la AEI le corresponde defender los intereses del comercio, hostelería y empresas, una tarea fundamental para el futuro del municipio». Insiste en que «cuando se transmite una imagen negativa de A Illa, no se perjudica a un gobierno en concreto, sino a todo el conjunto de la sociedad». Por último, recuerda a Javier Tourís, al que define como concejal del PP de Vilanova, que «uno de los principales problemas de movilidad que afecta a este municipio durante los meses de verano es el semáforo de A Pantrigueira, una situación que sigue sin solución debido a su partido y a su jefe en el municipio vecino, que se niega a adoptar las medidas necesarias para corregirlo» algo que espera, le hayan recordado los empresarios.