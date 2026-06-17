Somos Ribadumia advierte que pedirá dimisiones por lo ocurrido con la piscina municipal

El pleno que ha forzado la oposición de Ribadumia para analizar, entre otras cuestiones, la situación de la piscina municipal, se celebrará este jueves, a partir de las 21.00 horas. Para esta sesión, la oposición conformada por PSOE y Somos Ribadumia llegará sin disponer de la documentación y sin haber participado en las comisiones informativas, obligatorias y que «el grupo de gobierno se ha saltado».

En lo que respecta a la piscina, Somos solicitó documentación y ha detectado que en ella «se nos están ocultando documentos de relevancia, como son los informes técnicos y periciales de la aseguradora, que deberían determinar las causas que llevaron al colapso de esta infraestructura».

Analizando la documentación aportada, los integrantes de la formación reconocen haberse encontrado con varias sorpresas, alguna que consideran de «máxima gravedad», una circunstancia que, de no aparecer explicaciones adecuadas, llevará a la formación que lidera Sergio Soutelo, a reclamar dimisiones. «Lo que no encontramos por ningún lado es la solución que permita abrir la piscina este verano, o algún tipo de alternativa con la que hacer frente a esta situación creada, no tanto por el colapso de la piscina, como por la falta de acción del gobierno local a lo largo de estos meses», explican.

Recuerdan desde la formación que los campus de verano comienzan el próximo lunes, incluido el municipal, y que el gobierno «todavía no se ha reunido con los padres ni explicó como va a suplir los dos días de piscina semanal que se realizaban en años anteriores dentro de las actividades de la Escola de Verán municipal».

Noticias relacionadas

También acusan a Castro de «llevar días ocultando su solución para el problema de la piscina e insistiendo en que la anunciará en el pleno, como si fuese una sala de prensa desde la que lanzar anuncios electorales, anuncios megalómanos y cifras absurdas que piensa que van a tapar su negligencia y la de su edil de Urbanismo, Miguel Castro». Es por ello que exigen soluciones serias y realistas para este verano, así como responsabilidades políticas y que «Castro acepte que su incompetencia está detrás de esta situación.