Las obras de Pablo Ozo se cotizan a más de 20.000 euros en Tailandia

El joven artista grovense Pablo Ozo ha triunfado en Tailandia, donde realizó su primera exposición en tierras asiáticas antes de desplazarse a China.

Su colección, «States of Alignment», está recibiendo numerosos elogios, y no solo por los 18 cuadros que expuso en pleno centro de Bangkok, sino también por otros que tienen en su catálogo y por el que pintó en riguroso directo ante un nutrido grupo de espectadores. Una obra, por cierto, que fue vendida en cuanto estuvo terminada... puede que incluso antes.

Pablo Ozo realizando una exhibición en Tailandia. / FdV

Ozo no quiere hablar de precios y se limita a mostrarse «satisfecho con la experiencia». Pero FARO DE VIGO ha podido saber que sus cuadros se están vendiendo en Tailandia con tarifas que van desde los 300.000 a los 800.000 bahts, que es la moneda oficial tailandesa. Es decir, entre 8.000 y 21.000 euros al cambio.

Pero el artista prefiere quedarse con la proyección internacional que le está deparando la gira asiática y, no cabe duda, las puertas que se le están abriendo en aquel mercado, en el que aterrizó, cabe recordar, de la mano de la familia Phornprapha, una de las dinastías empresariales más ricas e influyentes de Tailandia, reconocida en todo el mundo por ser la pionera de la industria automotriz en ese país.

Las obras de Ozo en Asia. / FdV

Tras su paso por el 515 Victory Hall, un salón de eventos multiusos destacado como espacio comunitario artístico que se sitúa en la cuarta planta de un hotel boutique ubicado en el corazón de Bangkok, Ozo viajó a la Bahía de Shenzhen (China), donde expone a partir de mañana sus «States of Alignment», en español «Estados de alineación».

Se trata de una moderna metrópolis que conecta Hong Kong con el territorio continental en la que se encuentra la galería del complejo comercial y urbano MixC, en el distrito de Nanshan, considerado uno de los destinos de estilo de vida, compras de lujo y entretenimiento más prestigiosos de Shenzhen.