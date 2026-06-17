O Grove despliega un programa cultural de verano con música, teatro y actividades infantiles

El Concello de O Grove ha vuelto a diseñar un amplio programa cultural para los meses de verano con el objetivo de ofrecer propuestas dirigidas a público de todas las edades. La programación apuesta especialmente este año por la música en sus más variados estilos, sin dejar de lado el teatro, la narración oral, el circo, la magia o las actividades infantiles.

Las iniciativas se desarrollarán en distintos espacios del municipio, como la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, la Praza do Corgo, el Auditorio do Grove y el entorno natural de Punta Moreiras, consolidando la oferta cultural estival como uno de los principales atractivos del municipio.

El programa infantil arrancará el 7 de julio con las Biblioactividades, que se celebrarán todos los martes en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey y para las que será necesaria inscripción previa. La primera cita será el espectáculo musical «Rockeando con Ramona Órbita», de Pakolas.

El cartel del programa estival. / FdV

Posteriormente llegarán las actividades del ciclo Cultura no Camiño, promovido por la Xunta de Galicia a través de la Agadic. El 21 de julio se representará «Cocer e cantar», de Marionetas Seisdedos; el 28 de julio será el turno del espectáculo de música, circo y clown «Circo na casa», de Mere Clown; el 4 de agosto llegará «Xan das Ondas», de Barafunda; el 11 de agosto, Migallas Teatro ofrecerá «Merenda con pan de millo» y el ciclo concluirá el 18 de agosto con el espectáculo de magia «Museo Máxico», de Javier Fernández Frasca.

La programación infantil continuará el 22 de julio con «Karaoke deportivo dos Bolechas», una actividad para público familiar organizada dentro del programa FalaRedes de la Secretaría Xeral da Lingua, que tendrá lugar en la Praza do Corgo.

El programa de actividades. / FdV

El 31, la Casa da Cultura acogerá «As Letras de Begoña», un espectáculo de narración oral, ilustración y música del Colectivo Xurelo, financiado por el Servicio de Normalización Lingüística de la Diputación de Pontevedra.

Teatro de calle para todos los públicos

La programación incluye también el espectáculo de calle «Ñiqui Ñaque», una producción del Centro Dramático Galego en coproducción con Espectáculos Valente, que llegará el 28 de julio a la Praza do Corgo.

La propuesta combina clown, máscaras, acrobacias, títeres de cachiporra y humor en un montaje dirigido a espectadores de todas las edades.

Un momento de la gala de aniversario ofrecida por Cantodorxo. / Paco Luna

En cuanto a la música, será uno de los ejes principales de la programación estival con el ciclo Xoves Musicais, que se celebrará todos los jueves a las 21.00 horas en la Praza do Corgo.

El cartel comenzará el 9 de julio con Caballito. Posteriormente actuarán Fla Meco el 30 de julio, David Chiquillo y Lote el 6 de agosto y Carolina Rubirosa Band el 20.

El 25 de julio, coincidiendo con el Día de Galicia, el Auditorio do Grove acogerá un concierto del Ensemble Groba dentro del ciclo Máis Música 2026 de la Diputación de Pontevedra.

Paco Luna

La formación de cámara interpretará obras de compositores gallegos, con especial protagonismo para Rogelio Groba, Juan Montes y Andrés Gaos. El recital comenzará a las 21.00 horas y será necesario retirar invitación previamente en la Biblioteca Municipal y en la Oficina de Turismo.

La Banda de Música ofrecerá el concierto «Aires da Nosa Terra» el domingo 2 de agosto en la Praza do Corgo, con un repertorio que combinará piezas clásicas con composiciones inspiradas en la música tradicional gallega.

Como novedad, el Concello incorpora este verano un ciclo dedicado a los cantos de taberna, que se celebrará durante el mes de agosto en la Praza do Corgo. La Asociación Musical Os Firrás inaugurará la programación el 5 de agosto, seguida por A Banda do Sequío el día 12 y @ de Viño el 19 de agosto.

El espacio natural y etnográfico de Punta Moreiras recuperará un papel destacado dentro de la programación cultural.

La puesta en escena de «O Meco. Unha lenda viva», ofrecida ayer y que se repite hoy y mañana, en el Auuditorio de Monte da Vila. / Enxebre

La Salgadeira Vella acogerá el 23 de julio un concierto de música tradicional gallega a cargo del grupo local Cinco en Zocas. El 13 de agosto actuará el Grupo Silenzio, con un repertorio para violonchelo, flauta y voz, mientras que el 14 será el turno de Andrea Búa con el espectáculo «Dentro», en el que combinará composiciones propias con versiones de temas tan conocidos como «Alfonsina y el mar», «Sabor a mí» o «Con los años que me quedan».

La programación en este espacio concluirá el 15 de agosto con la fiesta poético-musical «Versos nas Salgadeiras», organizada por Mekpoetic.

La edil Pilar Galiñanes explica que el calendario cultural se completa con varias actividades impulsadas por asociaciones locales en colaboración con el Concello.

El proceso de la salazón se enseña en O Grove / FdV

La Asociación Cultural Cantodorxo celebrará su Festival de Verano el 5 de julio en el Auditorio. Los días 15 y 29, la Asociación de Amigos das Salgadeiras de Moreiras, junto con la UNED y el Concello, organizará las jornadas dedicadas a la elaboración tradicional de la sardina salada bajo los títulos «Facémola chanca» y «Cargámolo morto».

Finalmente, el 8 de agosto, la coral polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño ofrecerá su tradicional Concierto de Verano en el Auditorio do Grove.

Con esta programación, el Concello de O Grove busca convertir los meses estivales en una cita permanente con la cultura, combinando propuestas para el público infantil, música en directo, teatro, patrimonio y tradiciones populares con el propósito de fomentar la participación vecinal y atraer visitantes durante toda la temporada.