O Grove se convierte en epicentro de la arquitectura con Atlantía, un festival que reivindica el talento femenino

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebra mañana la primera edición de Atlantía, una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que convierte al Concello de O Grove en un espacio de encuentro entre arquitectura, cultura y creación. La cita reunirá durante toda la jornada a arquitectas de diferentes generaciones y perfiles profesionales con el objetivo de dar visibilidad a su trabajo.

Es una apuesta por un nuevo formato que pretende consolidarse en el calendario cultural gallego, reuniendo arquitectura, pensamiento, música y divulgación en un mismo espacio y poniendo el foco en el talento femenino como motor de innovación y transformación del sector.

De este modo Atlantía se aleja del formato tradicional de los congresos, planteándose como un «auténtico festival de arquitectura». De ahí que el escenario elegido sea El Náutico, el local de copas y música en directo situado en la playa de A Barrosa (San Vicente do Mar) que se considera el marco ideal para combinar conferencias, debates y actividades culturales en un ambiente abierto y distendido, donde el público desempeñará un papel protagonista y no faltarán las sorpresas.

Los conciertos de El Náutico / Muñiz

El programa se desarrollará entre las 9.30 y las 21.00 horas y concluirá con una sesión de dj que se prolongará hasta las 00.30 horas. Durante la mañana se celebrarán tres intervenciones y varias mesas de debate, mientras que por la tarde tendrán lugar cuatro ponencias adicionales acompañadas de nuevos coloquios.

Entre las 13.45 y las 16.00 horas, los asistentes compartirán un almuerzo en la terraza de El Náutico con una fideuá de marisco y una alternativa vegana apta para personas celíacas.

Un evento anterior del COAG. / Pablo Hernández

Uno de los momentos destacados de Atlantía será la celebración de una nueva sesión del ciclo «Espacio de Lectura con A de Arquitecta», impulsada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae) para recuperar y poner en valor la aportación de las mujeres a la arquitectura a través de la literatura y el debate.

A las 17.00 horas una conexión en directo a través del canal de streaming del COAG permitirá presentar el libro «Sancti Spiritus», de la arquitecta, fotógrafa y profesora ferrolana Ana Amado, quien ha desarrollado una trayectoria que combina la arquitectura y la fotografía documental para analizar la relación entre los espacios construidos, la memoria colectiva y las comunidades que los habitan.

El cartel de la jornada. / FdV

Su trabajo se caracteriza por visibilizar realidades sociales poco conocidas y por destacar la presencia de las mujeres en ámbitos tradicionalmente invisibilizados.

Esta nueva publicación ofrece una mirada inédita al interior del monasterio de clausura de Sancti Spiritus, en Toro (Zamora), combinando el trabajo fotográfico de Ana Amado con un relato original de la escritora Lara Moreno.

El libro explora la relación entre la arquitectura conventual y la vida cotidiana de la comunidad de monjas dominicas que habita el edificio, mostrando espacios y experiencias habitualmente ocultos a la mirada exterior.

Una de las fotos de la ferrolana Ana Amado. / Ana Amado

Asimismo, plantea una reflexión sobre cómo la configuración de los espacios condiciona la experiencia humana, el valor del silencio, la capacidad protectora de la arquitectura y el papel desempeñado por las mujeres en entornos de retiro y clausura.

La sesión estará inaugurada por la secretaria y responsable de la Comisión de Género del COAG, María Pierres, y será presentada y moderada por la arquitecta Laura Pato, conocida también por gestionar la cuenta de divulgación sobre arquitectura «Le Petit Patito».