El Náutico de San Vicente ya luce su bandera azul
El puerto deportivo de Pedras Negras revalida este distintivo por cuarto año consecutivo
Reconoce la calidad de sus servicios y su compromiso ambiental
El puerto deportivo de Pedras Negras, gestionado por el Club Náutico San Vicente do Mar, ya luce la Bandera Azul de la presente temporada, siendo este el cuarto año consecutivo que consigue este distintivo mediante el que «se reconoce la máxima calidad de los servicios de nuestro puerto, la seguridad de los usuarios y un estricto compromiso con el entorno marino», aseguran.
Los responsables de las instalaciones asentadas en San Vicente de O Grove destacan igualmente su labor en materia de «divulgación medioambiental», tratando de concienciar a la población y preservar los ecosistemas marinos y espacios cercanos de alto valor ecológico.
Es el caso del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, del Complejo Intermareal Umia-Grove y del Complejo Ons-O Grove.
Todo ello conforma «un entorno privilegiado que propicia una profunda sensibilidad ambiental entre los habitantes de O Grove, socios y usuarios de nuestras instalaciones», aseguran en la entidad.
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