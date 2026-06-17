Mantener el patrimonio marítimo, objetivo de O Salnés con los cursos de carpintería de ribeira

La Mancomunidade de O Salnés ha encontrado un nicho de formación en el patrimonio marítimo gallego formando a los nuevos carpinteiros de ribeira, un oficio que se encontraba en franco retroceso y para el que estos cursos que imparte el ente comarcal, pueden suponer la salvación.

La decena de alumnos que han participado en esta iniciativa recibieron un total de 50 horas de formación, centradas en las técnicas de construcción de barcos de madera tradicional, uso de herramientas de carpintería, diseño y planificación de proyectos de construcción, reparación y restauración de embarcaciones históricas, la interpretación de planos y seguridad en el taller de carpintería.

Con esta formación se mantiene viva la antigua destreza de la carpintería de ribeira, una técnica de construcción de barcos que ha sido transmitida de generación en generación y se rescatan perfiles casi en extinción.

El objetivo es precisamente ese, la transmisión de técnicas tradicionales de construcción y reparación de dornas tradicionales.

Los participantes tuvieron la oportunidad única de aprender habilidades y conocimientos necesarios para construir y reparar robustas y duraderas embarcaciones tradicionales de madera.

El perfil de alumnos es el de personas apasionadas por la carpintería, la historia marítima y la conservación del patrimonio cultural. La mayoría de alumnos tiene vinculación con el sector y su objetivo es profesionalizarse y finalizar su trayectoria laboral en el mismo.

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La carpintería de ribeira es una práctica que se ha mantenido durante décadas en nuestro entorno. Los barcos construidos con esta técnica son conocidos por su resistencia y durabilidad y han sido fundamentales para la vida de los pescadores locales.