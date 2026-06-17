Investigan por maltrato animal a una mujer de Vilagarcía con siete perros «desnutridos y deshidratados»

La Policía Local de Vilagarcía abrió una investigación por presunto maltrato animal del que sería autora una vecina de la localidad que tiene en su poder siete perros que se encuentran «en muy malas condiciones», según constataron los propios agentes.

Esta es solo una más de las muchas intervenciones que tuvo que llevar a cabo este cuerpo en las últimas horas. De entre las más destacadas, citar que la pasada madrugada los agentes intervinieron tras recibir aviso sobre una fuerte discusión de pareja en un domicilio en la calle Bosque dos Desamparados, donde al parecer un hombre habría sido agredido por su pareja.

Parece ser que la presunta autora del maltrato habría sido grabada en vídeo mientras insultaba y agredía físicamente al hombre.

Volviendo al caso del maltrato animal, decir que se las víctimas son tres perros adultos y cuatro cachorros que presentan síntomas de desnutrición y deshidratación, además de estar rodeados de una «suciedad extrema» y carecer de agua y comida suficiente.

Efectivos de la Policía Local vilagarciana. / M. Méndez

Pero eso no es todo, sino que uno de los canes accedió a la finca colindante «e intentó atacar a la vecina», además de matar una gallina.

Es por todo ello que los agentes adoptaron medidas urgentes, empezando por sacar a los animales del «infierno» en el que se encontraban para trasladarlos a un lugar seguro, a la espera de la decisión que pueda adoptar ahora la autoridad judicial.

Hace cinco días la Policía Local de Vilagarcía también abrió diligencias contra el propietario de un caballo que fue localizado en una finca sin agua ni protección contra el sol en una jornada de elevadas temperaturas.

Según los agentes, se tuvo constancia de que el animal había quedado todo el día al sol sin agua y sin poder llegar a ninguna sombra.