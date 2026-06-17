A Illa asume la contratación de las orquestas para las Festas do Carme

El Concello de A illa mantendrá su apoyo de 40.000 euros a las Festas do Carme y asumirá directamente la contratación de las orquestas a petición de la comisión de fiestas. Así, el Concello financiará las orquestas que se suban al escenario en la plaza de O Regueiro entre los días 16 y 18 de julio, jornadas en las que se celebrarán las Festas do Carme.

Serán en total seis esas orquestas y para ello utilizará el apoyo económico de 40.000 euros que venía ofreciendo a la comisión. Ahora serán canalizados directamente a través de la contratación de las orquestas en lugar de ser una subvención nominativa. La comisión seguirá teniendo participación directa en la elección de los artistas que se subirán al escenario en la plaza de O Regueiro.

De esta forma, explican desde el Concello, la comisión se libera de la carga burocrática y económica que suponía gestionar la subvención nominativa, mientras mantiene intacto su papel y su capacidad de decisión sobre la programación musical de las fiestas.

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El alcalde de A illa, Luis Arosa, valoró de forma positiva el cambio. «La comisión de fiestas lleva años trabajando con dedicación y sin pedir nada a cambio: Cuando nos trasladaron que la gestión de la subvención nominativa les suponía una carga importante, no duda mos un momento en asumir la responsabilidad y facilitarle el trabajo a estas personas que lo hacen de forma totalmente voluntaria y altruista». Insiste Arosa en que la comisión sigue teniendo la última palabra en la elección de las orquestas, ya que ellos conocen los gustos de los vecinos, nosotros tan solo pondremos el trabajo administrativo en la principal cita festiva de A Illa y uno de los eventos con mayor convocatoria de todo el verano en la ría de Arousa».