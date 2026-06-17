Empresa
«Conectar para emprender», el efecto networking de Vista Real
El Polo de Emprendemento impulsa la comnexión entre empresas para fortalecer sus cimientos
R. A.
El Polo de Emprendemento asentado en el pazo vilanovés de Vista Real, celebró esta mañana la jornada «Conectar para emprender»,un evento de networking para fortalecer el emprendimiento en la comarca de O Salnés. El encuentro reunió personas, entidades y profesionales que trabajan para apoyar el emprendimiento con el objetivo de fortalecer las relaciones entre los distintos agentes del ecosistema emprendedor gallego.
La iniciativa partió de la idea de que el emprendimiento crece cuando existen conexiones, colaboración y comunidad, favoreciendo así la creación de redes que impulsen nuevos proyectos y oportunidades. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y l directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, fueron los encargados de clausurar el acto y de ensalzar las propuestas que está realizando la Xunta en este ámbito.
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