El Concello de Vilagarcía amortizará deuda por 1,34 millones de euros

El gobierno local de Vilagarcía llevará al pleno ordinario de junio una modificación de crédito para destinar 1.344.494 euros a la amortización anticipada de deuda. La medida permitirá seguir reduciendo el endeudamiento municipal y, según el ejecutivo que preside Alberto Varela, afianzar la «excelente salud económica» de las arcas locales.

La propuesta plantea ampliar la partida destinada al pago a los bancos con algo más de 1,3 millones de euros. De esa cantidad, un millón procede del remanente de tesorería reflejado en la liquidación del presupuesto de 2025, mientras que los 344.494 euros restantes corresponden a sobrantes en la ejecución de actuaciones financiadas con los fondos europeos del programa Edusi.

Los servicios técnicos municipales establecieron que la opción más beneficiosa es destinar esos fondos a la devolución del crédito suscrito con Unicaja, al permitir reducir los gastos financieros de 2026 y favorecer el ahorro neto del Concello. Una vez completada esta amortización extraordinaria, el capital pendiente de pago a las entidades bancarias quedará en 9.276.906 euros.

Ese escenario sitúa el nivel de endeudamiento municipal en torno al 26%, muy lejos del límite legal del 75% fijado para garantizar la estabilidad económica de las administraciones locales. Las cifras se incrementarán ligeramente cuando se apruebe el crédito recogido en los presupuestos de 2026, aunque el gobierno local subraya que Vilagarcía seguirá muy por debajo de esa línea roja y con una amplia capacidad de maniobra.

El ejecutivo de Alberto Varela pone en valor su gestión económica en un contexto marcado, recuerda, por el incremento del coste de bienes y servicios durante los últimos trece años, la crisis, las consecuencias de la pandemia y los efectos derivados de los conflictos bélicos de Ucrania e Irán. Pese a ese escenario, el Concello sostiene que la deuda actual ni siquiera alcanza los 12,5 millones de euros que, según el gobierno local, dejó el PP en 2013.

El equipo de gobierno, con Luz Abalo como edil de Economía, incide en que la reducción progresiva del endeudamiento no ha impedido mantener una importante actividad inversora. En ese apartado cita mejoras en infraestructuras viarias y deportivas, obras de humanización de calles, renovación de redes básicas como el saneamiento, modernización de servicios municipales e incremento de prestaciones sociales.

«El gobierno del PP nos dejó 12,5 millones de deuda y ninguna inversión realizada. Nosotros tuvimos que sobreponernos al estado de abandono en el que lo dejó todo, y continuamos bajando los niveles de endeudamiento sin dejar de invertir en todo lo que el municipio precisa para mejorar la calidad de vida de la vecindad», señalan desde el ejecutivo local.

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Entre los ejemplos más recientes, el Concello apunta la compra de los terrenos para la construcción del centro de salud y la demolición de la antigua comandancia, la puesta en marcha de la nueva Biblioteca Municipal o la reforma integral del pabellón Sara Gómez.