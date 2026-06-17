El clan Charlín, un vínculo eterno con el tráfico de drogas

En Vilanova de Arousa hace años que las redadas vinculadas a propiedades de la familia Charlín dejaron de sorprender. Así es que, el pasado martes, cuando las«furgonas» de la Policía Nacional tapiaron el pequeño callejón por el que se accede a la vivienda que, en su día construyó José Benito Charlín Gama, hermano del patriarca y fallecido como él, no sorprendió a nadie. En el interior, los agentes recogían datos y se llevaban a Gabriel y José Benito Charlín ante las sospechas de que podrían formar parte de una organización que se dedicaba a regar de cocaína toda Galicia, moviendo cantidades importantes y ala que se le habrían incautado más de medio centenar de kilogramos. No será la primera vez que pasen por el juzgado en relación con alguna causa vinculada al tráfico de drogas, ya que su nombre ha estado asociado a varias causas, como la Operación Vikingo, en la que Gabriel acabaría absuelto, o la Operación Destello en el caso de José Benito.

La presencia de los hermanos Charlín en la operación tampoco ha pasado desapercibida para la Fundación Galega Contra o Narcotráfico (FGCN) que vuelve a insistir en la necesidad de poner coto a los personajes reincidentes que "no es que no sepan hacer otra cosa más que traficar, lo que pasa es que no quieren porque ganan mucho dinero y les sale a cuenta". Así lo expresa el gerente de la Fundación que incide en que «ese reincidir mil veces, en traficantes de alta importancia, no puede salirles gratis, se debe sancionar como se merece por lo que necesitamos ser mucho más contundentes». En ese camino lleva trabajando la Fundación desde hace mucho tiempo, algo que quedó muy claro durante la celebración del congreso de legislación que tuvo lugar en A Estrada recientemente. En él se plantearon cuestiones como la necesidad de decomisar todo el patrimonio que ocultan las fortunas de la droga, «que saliesen de la cárcel y se encontrasen sin nada».

El operativo en el que cayeron los Charlín y otras diez personas «parece una operación de importancia y tenemos que estar satisfechos en que se haga el trabajo con eficacia». En lo que respecta al fallecimiento, desde la Fundación mantiene que «es una noticia que no queremos escuchar y que nadie quiere que ocurra; aguardamos el resultado de la investigación, que se aclare y poder pronunciarnos sobre hechos, no sobre especulaciones». Es cierto para la entidad que el contexto en el que «nos encontramos es complicado, donde la violencia está en el aire y, sobre todo en el sur de España, el uso de armas es cada vez más habitual y frecuente; esto no justifica lo ocurrido en Corvillón, pero si el escenario, ya que en el sur de España es habitual que se registre un tiroteo semanal».

Sepelio

Mientras, en Cambados se celebraba esta tarde el sepelio de Jonathan Señoráns Trigo, el joven de 31 años que resultó muerto tras recibir un disparo de un Policía Nacional mientras se desarrollaba la redada. La Guardia Civil es la que se encarga de investigar qué fue lo que ocurrió en el interior de la vivienda en la que residía el joven y que, en ese momento, se encontraba en ella con su pareja. Esas investigaciones están siendo llevadas a cabo por el juzgado número 4 de Cambados, que lo instruye como una causa por homicidio en la que la familia del joven se va a personar como acusación particular..

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La pareja de Señoráns ha explicado en público que Señoráns recibió el disparo sin mediar ningún tipo de actitud amenazante por su parte y sin que estuviese en posesión de ningún arma que supusiese una amenaza para los agentes.