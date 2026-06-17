El ciclo Fantasio na Rúa lleva el cine a las calles de Vilagarcía

Vilagarcía volverá a mirar este verano a la gran pantalla desde la calle. El ciclo Fantasio na rúa regresa con una nueva edición que llevará el cine gratuito a distintos puntos del municipio entre el 24 de junio y el 1 de agosto, siempre que el tiempo lo permita. La iniciativa mantiene su filosofía original: acercar la experiencia cinematográfica a barrios, parroquias, plazas, parques y playas, convirtiendo cada proyección en una cita abierta para todos los públicos.

El alcalde, Alberto Varela, destacó el valor emocional de una propuesta que conecta con la memoria colectiva. «Creo que pocas cosas marcan tanto la infancia de los niños como poder disfrutar de la magia del cine en la calle», señaló. El regidor recordó que «toda una generación de nuestra ciudad recuerda una película en la calle de niño» y defendió que, «en tiempos de plataformas y pantallas, poder disfrutar del cine en la calle es una delicia».

La programación está pensada especialmente para el público infantil y familiar. Según explicó Varela, «el 98% son películas para menores», con el objetivo de que el cine «no esté en un solo sitio», sino que llegue «al mayor número de zonas» y ofrezca ocio cultural gratuito. En caso de lluvia, la intención será aplazar las sesiones.

El promotor Xoán Mariño puso en valor la consolidación de un formato que nació en Vilagarcía y que se ha convertido en referencia. «Es un programa que viene de años atrás. Estamos en Galicia, Asturias, León, Zamora… nos piden este formato en muchos sitios», explicó. El año pasado, añadió, se realizaron «más de 300 proyecciones en un centenar de concellos».

Mariño subrayó también el trabajo que hay detrás del ciclo. «Hay que poner en valor que son tres meses de trabajo con 15 personas», indicó, antes de reivindicar que Fantasio na rúa es «un proyecto hecho para el mundo, no solo para la periferia». La organización aspira ahora a superar los 2.000 espectadores de la pasada edición y a dinamizar los lugares en los que se celebran las proyecciones, especialmente cuando coincidan con fiestas.

El recorrido comenzará el 24 de junio, coincidiendo con San Xoán, en la calle Camilo José Cela, en As Pistas, con La familia Beneton. Al día siguiente, el 25, la pantalla se trasladará a Os Duráns con Orión y la oscuridad. Ya en julio, la Praza de Ravella acogerá el día 1 la proyección de Leo & Lou, mientras que Castroagudín recibirá el día 2 ¿Quién es quién?.

El parque de Castro Alobre volverá a ser uno de los escenarios singulares del programa. El 8 de julio se proyectará en la parte baja del entorno Sirat, la laureada película de Oliver Laxe. El circuito continuará el día 12 en el campo de la fiesta de Bamio con La peli del fútbol y el día 14 en Rubiáns con Elli. El equipo de monstruos.

La experiencia del cine en la playa se repetirá el 15 de julio en A Covacha, en Carril, con Rondallas, una de las películas más demandadas. El día 17 la cita será en Vilaxoán con Mufasa y el 18 en Trabanca Badiña con Un lío de millones. El itinerario continuará el 21 de julio en el parque de A Coca con Sonic 3, el día 23 en Sobradelo con Buffalo Kids y el 26 en Cornazo con Moon. Mi amigo panda. La última parada será el 1 de agosto en O Sixto, dentro de sus fiestas, con Bella e o circo máxico.

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Todas las sesiones comenzarán a las 22.30 horas, salvo la última, prevista a las 21.00 horas.