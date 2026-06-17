El Camino a Vela ya surca las aguas de Galicia

La XI edición de la travesía El Camino a Vela ya se encuentra navegando por aguas gallegas tras arribar hoy al muelle de Ribadeo, la primera escala de la flotilla, compuesta por una veintena de embarcaicones, que navega en dirección a la ría de Arousa para llegar a Santiago de Compostela.

La entrada en Galicia supone uno de los momentos más simbólicos de esta experiencia de turismo azul. Tras varios días de navegación por el Cantábrico, los veleros peregrinos comienzan hoy un itinerario que enlaza por mar Ribadeo, Viveiro, Cedeira, Ferrol, A Coruña, Muxía, Muros, A Pobra do Caramiñal y Vilagarcía de Arousa, antes de alcanzar Padrón, realizar a pie el último tramo, y culminar el Camino en Santiago de Compostela.

Mañana, 18 de junio, la flotilla continuará su singladura desde Ribadeo hasta Viveiro. Ya en la localidad lucense, los participantes serán recibidos por la tarde en el Ayuntamiento, donde tendrá lugar el sellado de credenciales. La jornada se completará con una degustación de gastronomía local, como parte del encuentro de los peregrinos con la cultura y la identidad marinera de cada puerto. El viernes, 19 de junio, los veleros peregrinos proseguirán la navegación rumbo a Cedeira. No será hasta el día 26 cuando se alcance la ría de Arousa.

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El Camino a vela 2026 inició su navegación el pasado 9 de junio en Hondarribia, donde los veleros peregrinos comenzaron su ruta por el Cantábrico. Desde entonces, la XI Travesía a ha ido enlazando escalas y territorios, con paradas en el País Vasco, Cantabria y Asturias, combinando navegación, convivencia, cultura marinera, sostenibilidad y descubrimiento local.