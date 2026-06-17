Cambados reúne tres grupos en Ágora Percusión

Cambados volverá a convertirse esta semana en un punto de encuentro para la música en directo y la creación rítmica con la celebración de la quinta edición del Festival Ágora Percusión. La programación tendrá su momento central el sábado 20 de junio, a las 19.30 horas, en el Auditorio da Xuventude, con un concierto abierto a todos los públicos.

La cita reunirá sobre el escenario a tres formaciones con identidad propia y una fuerte presencia escénica. Participarán Olodum do Coio, una de las propuestas más festivas y participativas del programa; la batucada residente del Concello de Cambados, que representa el pulso local del festival, y Alicante Grup de Percussió, agrupación invitada especializada en el repertorio de percusión.

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El festival arrancará previamente el viernes, a las 20.30 horas, en el colegio San Tomé, con un baño de gong organizado por la asociación Se Chove Que Chova. Con esta quinta edición, Ágora Percusión refuerza su apuesta por combinar espectáculo, encuentro y divulgación musical, poniendo en valor la riqueza sonora y visual de la percusión y consolidando una programación cultural abierta, viva y participativa en Cambados.