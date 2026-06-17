Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conexiones autobús VigoZapatero ante el juezGrave Accidente N-550Ola de Calor GaliciaEusebio Novas HiperxelRecuperar industria linoFeria StonegalEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Formación

Calivera cumple su cuarto año de campamento

La experiencia artística tendrá lugar entre el 29 d ejunio y el 24 de julio

Actividad de Caliveras en el pazo de Vista Real, en Vilanova.

Actividad de Caliveras en el pazo de Vista Real, en Vilanova. / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adolfo Gago

Vilanova

La Escuela de Arte Caliveras, en Vilanova de Arousa, cumplirá su cuarto año de campamento de artes de verano. La creatividad volverá a ser uno d esus grandes protagonistas y se desarrollará entre el día 29 de este mes y el 24 de julio, para niños de entre 6 y 12 años de edad.

Durante estas cuatro semanas, los participantes gozarán de una programación variada en la que el arte, la experimentación y el juego se combinan para ofrecer una experiencia diferente durante las vacaciones. Pintura textil, muralismo, manualidades, música, experimentos científicos, talleres de cocina y proyectos creativos compartirán espacio con dinámicas al aire libre y actividades inspiradas en el entorno natural que rodea Vilanova. Desde la organización destacan que el objetivo es que los pequeños tenga confianza en sus capacidades y goce de ellas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents