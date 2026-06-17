Calivera cumple su cuarto año de campamento

La Escuela de Arte Caliveras, en Vilanova de Arousa, cumplirá su cuarto año de campamento de artes de verano. La creatividad volverá a ser uno d esus grandes protagonistas y se desarrollará entre el día 29 de este mes y el 24 de julio, para niños de entre 6 y 12 años de edad.

Durante estas cuatro semanas, los participantes gozarán de una programación variada en la que el arte, la experimentación y el juego se combinan para ofrecer una experiencia diferente durante las vacaciones. Pintura textil, muralismo, manualidades, música, experimentos científicos, talleres de cocina y proyectos creativos compartirán espacio con dinámicas al aire libre y actividades inspiradas en el entorno natural que rodea Vilanova. Desde la organización destacan que el objetivo es que los pequeños tenga confianza en sus capacidades y goce de ellas.