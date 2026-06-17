Bodegas y viticultores destacan la buena salud de la uva y su abundancia

Bodegas y viticultores empiezan a pensar ya en «qué hacer con tanta uva». A estas alturas del ciclo de cultivo es fácil pronosticar una cosecha fantástica, incluso más abundante y de mayor calidad que la histórica vendimia del año pasado.

«Lo mejor de todo es que además de haber uva en abundancia, en líneas generales puede decirse que está completamente sana», explican los técnicos de campo consultados.

Las óptimas condiciones meteorológicas de la primavera propiciaron un notable desarrollo fenológico, una excelente floración y un mejor cuajado, además de impedir la expansión de plagas como el mildiu, por otra parte perfectamente controladas por el sector productor y las bodegas.

Es cierto que algunas tormentas y granizadas provocaron daños mermas en determinadas parcelas, pero, por lo general, el desarrollo del fruto ha sido bueno. Incluso más avanzado que el año pasado, como hace días explicaban desde la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA).

Tanto es así que actualmente ya hay viñedos en los que se observan racimos con bayas que empiezan a tocarse y otros en los que todas se tocan ya, lo cual indica que se está completando la etapa de formación del fruto y comienza la de maduración, cuando las bayas comienzan a brillar.

El viñedo está completando la etapa de formación del fruto. / Iñaki Abella

Si el tiempo no lo estropea, ya que en un sector tan expuesto como este a las adversidades meteorológicas cualquier cosa puede ocurrir, la maduración se completará a finales de agosto, dando comienzo a la esperada vendimia.

Preguntados en relación con esa etapa y la situación actual del viñedo, hay viticultores y bodegueros que pronostican un incremento de la cosecha respecto a 2025, cuando se rozaron los 48 millones de kilogramos.

Aunque a estas alturas ya nadie quiere hablar de recortar el rendimiento por hectárea o limitar las nuevas plantaciones, que fueron ideas expuestas hace unos meses a las que se opuso buena parte del sector.

Así pues, «estamos ante otra vendimia en la que podrían rozarse los 50 millones de kilos en la Denominación de Origen Rías Baixas», pronostican bodegueros, viticultores y enólogos. Algunos se atreven incluso a dar cifras, estimando un aumento de producción de «en torno a un 10%».

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Incremento que también esperan comercializadores y/o exportadores, que también reconocen su preocupación ante las expectativas tan poco esperanzadoras que plantea la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Se refieren al último informe anual de la organización en relación con la situación del sector vitivinícola mundial, en el que se presentan datos sobre la producción, el consumo y el comercio internacional.

El sector se enfrenta a una caída del 2,7% en el consumo y una disminución del 4,7% en el volumen de vino exportado Organización Internacional de la Viña y el Vino

Del mismo se desprende que el sector «está reaccionando a los efectos inmediatos de las políticas comerciales (aranceles), al tiempo que se adapta a los cambios a largo plazo en materia de clima y consumo».

Es por ello que, si bien el valor del comercio mundial «se mantiene en niveles significativamente más altos que antes del covid, tanto el volumen como el valor disminuyeron en 2025 debido a las políticas arancelarias y a factores económicos».

Para añadir que «la producción mundial de vino se mantiene en niveles bajos debido a la inestabilidad climática» y que «el sector se enfrenta a una caída del 2,7% en el consumo y una disminución del 4,7% en el volumen de vino exportado».

Esa referencia a la caída del consumo es lo que más preocupa a los bodegueros de la DO Rías Baixas, donde se aferran a que «la proyección nacional e internacional de nuestros vinos no ha dejado de crecer», de ahí que sea ya más de un centenar las bodegas que exportan sus marcas a diversos países del mundo, «donde nuestros vinos son apreciados por su altísima calidad y están entre los mejores blancos desde hace décadas».

No solo eso, sino que «ahora mismo están en su mejor momento, tanto por su evolución en los mercados como porque han alcanzado unas cotas de calidad increíbles», aseguran en la DO.

Estados Unidos

Donde también hacen hincapié en que, «a pesar del contexto internacional, amenazado por crisis en muchos de los destinos de nuestros vinos y la imposición de aranceles en países como Estados Unidos», las exportaciones de los Rías Baixas «crecen». Y el norteamericano sigue siendo el principal mercado internacional de los vinos de esta DO, rozando «un precio medio de salida de bodegas de 7,97 euros por litro».

Prescriptores suizos en la sede del Consello Regulador. / FdV

Hablando de exportaciones, cabe hacer alusión a Suiza, ya que siete prescriptores de ese país visitaron Rías Baixas de la mano de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y la Unión Española de Catadores (UEC).

El mercado suizo, que se encuentran en los planes de promoción del Consello Regulador, ocupó la duodécima posición en las ventas internacionales de esta Denominación de Origen en 2025 con 140.844 litros y 1.109.830 euros.

Los prescriptores suizos «pudieron conocer esta región vitivinícola atlántica y participar tanto en una charla introductoria sobre esta marca como en un túnel de vino con 46 referencias, probando tanto espumosos de calidad como vinos con crianza y vinos sin crianza de las añadas 2025, 2024, 2023, 2022, 2018 y 2012».