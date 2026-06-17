La asociación O Jato Meco busca hogares para quince cachorros mientras continúa su labor de rescate

La asociación protectora de animales O Jato Meco ha cerrado el primer semestre con un balance marcado por la intensa actividad en el rescate de animales, la gestión de colonias felinas y la búsqueda de hogares para gatos abandonados. Entre enero y el 16 de junio, la entidad consiguió que 29 gatos procedentes de la calle fueran adoptados, además de esterilizar a 40 felinos comunitarios y rescatar a 15 gatas gestantes, una labor que ha permitido evitar decenas de nacimientos no deseados.

Las 29 adopciones realizadas durante estos primeros seis meses del año corresponden a animales que fueron recogidos en la vía pública, recibieron atención veterinaria, fueron desparasitados y socializados por los voluntarios antes de incorporarse a sus nuevas familias.

Por meses, la asociación registró dos adopciones en enero, dos cachorros en febrero, cuatro gatos en marzo —dos adultos y dos cachorros—, cuatro más en abril —un adulto y tres cachorros—, diez cachorros durante mayo y siete entre el 1 y el 16 de junio.

Junto a las adopciones, la entidad ha continuado desarrollando su programa de control ético de colonias felinas mediante la esterilización de gatos comunitarios. Gracias a la colaboración del Centro de Acogida e Protección de Animais (CAAN) de la Diputación de Pontevedra y del Concello de O Grove, fueron esterilizados 19 gatos callejeros en las zonas de Peralto y Pedras Negras.

A esta cifra se suman otros 21 gatos esterilizados con fondos propios de la asociación en las colonias de A Platería, Sineiro con A Graña, Rons y Lordelo, lo que eleva a 40 el número total de esterilizaciones realizadas durante el primer semestre.

Uno de los trabajos que la asociación destaca especialmente es el rescate de las quince gatas gestantes, que fueron retiradas temporalmente de la calle para garantizar que sus camadas nacieran en condiciones seguras.

Tras el parto y una vez que los cachorros pudieron salir adelante, las madres fueron esterilizadas y devueltas a sus colonias de origen. Según explica la entidad, esta actuación constituye una de las herramientas más eficaces para controlar de forma ética la población felina y reducir tanto el abandono como el sufrimiento de los animales.

Llamamiento a la esterilización

Con motivo de este balance semestral, O Jato Meco recuerda la importancia de cumplir la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que establece obligaciones para los propietarios y limita la reproducción de gatos a los supuestos legalmente autorizados.

La asociación señala que en los últimos meses ha tenido conocimiento de varios casos de particulares cuyas gatas quedaron gestantes al no haber sido esterilizadas, una situación que sigue provocando camadas no deseadas y que, en numerosas ocasiones, termina saturando a las protectoras o derivando en abandonos.

Por ello, hace un llamamiento a los propietarios para que esterilicen a sus animales. «La prevención es la herramienta más eficaz para combatir el abandono y el sufrimiento animal», subraya la asociación, que recuerda además que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa puede acarrear sanciones administrativas.

Quince cachorros siguen esperando un hogar

La protectora aprovecha para agradecer el trabajo realizado por voluntarios, casas de acogida, socios y colaboradores, cuyo apoyo económico y personal permite mantener la actividad diaria de rescate y atención veterinaria.

Pese a los resultados obtenidos, O Jato Meco advierte de que el abandono y la reproducción incontrolada continúan siendo una realidad preocupante, por lo que anuncia que seguirá centrando sus esfuerzos durante el segundo semestre del año en la gestión ética de las colonias felinas, el rescate de animales vulnerables y el fomento de la adopción responsable.

En la actualidad, la asociación mantiene una quincena de cachorros rescatados de la calle que todavía esperan una familia definitiva. Todos ellos han sido atendidos veterinariamente, desparasitados y permanecen bajo los cuidados de la entidad mientras aguardan una oportunidad.

«Adoptar no solo transforma la vida del animal rescatado, sino que además permite liberar recursos y espacio para ayudar a otros gatos que siguen necesitando asistencia. Cada adopción responsable supone una nueva oportunidad para un animal que, sin la intervención de voluntarios y familias comprometidas, difícilmente tendría un futuro digno», concluye la asociación.