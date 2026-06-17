Empleo estival
Abierto el plazo para cubrir doce plazas de socorrista para los arenales vilagarcianos
Las pruebas serán el 22 de junio en el Auditorio y no requieren inscripción previa
El Concello de Vilagarcía abrió el proceso para contratar a doce socorristas acuáticos que atenderán este verano las playas de A Concha-Compostela, O Campanario, en Bamio, y O Preguntoiro, en Vilaxoán. Los contratos serán a jornada completa y tendrán una duración de tres meses.
Las personas interesadas deberán presentarse el 22 de junio, a las 9.30 horas, en el Auditorio Municipal para realizar la prueba teórica. Quienes la superen harán a continuación la parte práctica, por lo que deberán acudir con la documentación exigida y ropa de baño.
El concejal de Turismo, Álvaro Carou, lamentó que la ayuda de la Xunta «se reduzca cada año» y que en esta ocasión solo cubra 11.300 euros de los 79.600 que cuesta el servicio, apenas el 14%. El Concello aportará los 68.300 euros restantes para garantizar la seguridad en los arenales.
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