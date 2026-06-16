Valga avanza hacia su nuevo polígono industrial con la aprobación de la tramitación de A Medela

El Concello Valga está más cerca de ver cumplido un viejo sueño y contar con un nuevo polígono industrial. El Consello de la Xunta ha dado luz verde a la tramitación del futuro parque empresarial de A Medela, una infraestructura que permitirá incorporar cerca de 100.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial y ampliar las oportunidades de implantación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes, algunas de la cuales llevan muchos años peleando para lograr este aumento de suelo apto para su desarrollo.

El Gobierno gallego tomó conocimiento de la licitación de la redacción del Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (Peose), que viene a ser un documento urbanístico imprescindible para desarrollar el ámbito industrial previsto en el municipio. La elaboración de este plan cuenta con un presupuesto de 136.115,55 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 24 meses.

En el Gobierno de Alfonso Rueda inciden, precisamente, en que la creación de este nuevo espacio empresarial responde a la necesidad de incrementar la oferta de suelo disponible para el tejido productivo, facilitando tanto la llegada de nuevas inversiones como la ampliación de empresas ya implantadas que requieren más espacio para continuar su actividad.

El futuro parque empresarial de Valga figura en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia y se ubicará en un enclave considerado estratégico por sus conexiones de transporte.

Y es que se sitúa junto a la carretera N-550, con acceso próximo a la autopista AP-9 y a poco más de veinte kilómetros del Puerto de Vilagarcía de Arousa, uno de los principales nodos logísticos de la provincia.

La Xunta sostiene que esta actuación forma parte de su apuesta por reforzar la red de suelo industrial en la provincia de Pontevedra. En conjunto, los proyectos actualmente en marcha permitirán incorporar más de tres millones de metros cuadrados de suelo empresarial en la provincia, con una inversión global cercana a los 139 millones de euros.

Una de las reuniones entre empresarios y representantes de la Xunta y el Concello. / FdV

Entre las iniciativas incluidas en esta estrategia destacan el futuro parque empresarial de Fragamoreira, en Poio; la tramitación del de Toedo, en A Estrada; la ampliación del polígono de O Campiño; el desarrollo del ámbito de Louredo, entre Mos y Redondela y la ampliación del polígono industrial de O Pousadoiro, en Vilagarcía de Arousa.

Como también la expansión de la Plisan en Salvaterra de Miño y As Neves; la cuarta fase del parque empresarial Lalín 2000 y la reurbanización de la Central de Transportes y Terminal Intermodal de Ponte Caldelas.

Con este nuevo paso administrativo, Valga se incorpora al mapa de las futuras áreas industriales impulsadas por la Xunta, una actuación que busca mejorar la competitividad del tejido empresarial gallego y generar las condiciones necesarias para atraer inversión, actividad económica y empleo en los próximos años.

Factoría de Urovesa en Valga. / Noé Parga

Desde el Concello de Valga se han realizado multitud de gestiones en los últimos tiempos para lograr esta ampliación de suelo empresarial. Una demanda planteada insistentemente por el alcalde y muchos de los empresarios locales, que no se olvidaron de esta reivindicación en ninguno de los almuerzos de trabajo que se celebran cada año en la localidad, durante la fiesta de san Blas, reuniendo tanto a patronos como a representantes políticos municipales y autonómicos.

En el último encuentro, el pasado mes de febrero, el regidor insistía en ello diciendo que es necesario un nuevo parque empresarial «para poder resolver el problema de falta de terrenos para la ampliación de industrias existentes y la instalación de otras nuevas».

José María Bello Maneiro al lado de las vías del tren y la fábrica Extrugasa. / FdV

Y remarcaba José María Bello Maneiro que «las obras de la subestación eléctrica que suministrará a ese futuro parque están finalizadas», en base al el convenio entre Concello, Extrugasa, Naturgy y la propia Xunta, que aportada un millón de euros para hacer realidad ese transformador y suministrar de energía eléctrica al futuro parque industrial de A Medela.

Sin olvidarse de resaltar que con la ampliación de Urovesa «las empresas situadas en la zona de O Carballiño también quedaron casi sin terrenos, por lo que es necesario dotarlas igualmente de más suelo industrial».

De este modo dejaba claro que lo que quiere su gobierno es «que las empresas estén a gusto en Valga y sigan creciendo y contratando a nuestros vecinos».

Un mensaje que repitió en otras muchas ocasiones ante representantes de la Xunta y firmas como Urovesa, Extrugasa, Exlabesa, ODL, Materiais de Construción Dialsea, Distribuciones Lema, Transportes Jamardo, Electricidade Devesa, Montaxes Eléctricas Víctor Castiñeiras, Grupo Barton, Serrerías Rodríguez, Carpintería Valdeza y Transportes Touceda, por citar algunos ejemplos.

Una vista aérea de Extrugasa y su instalación fotovoltaica. / FdV

«Urovesa está en expansión, Extrugasa quiere ampliar sus instalaciones y Barton estudia también cómo hacerlo, lo cual es un orgullo para nosotros», señalaba el propio alcalde en el encuentro empresarial del año pasado, sabedor de que «las empresas valguesas apuestan por seguir creciendo en nuestro Concello».

Ya entonces explicaba que «se agotan los terrenos que estaban reservados para uso empresarial, lo cual nos obliga a tomar medidas como ampliar la bolsa de suelo industrial en el entorno de ODL, puesto que hay demanda de empresas auxiliares que quieren venir para Valga».

«Hay muchas empresas locales necesitadas de suelo en el que seguir expandiéndose, por eso llevan tiempo demandando a este gobierno la creación de suelo industrial, también necesario para empresas auxiliares que quieren implantarse en Valga y ahora mismo lo tienen imposible por carecer de terreno apto para ello», sentencian en el PP local.