Vilagarcía mejora la señalización de carga y descarga en la plaza de abastos

El Ayuntamiento de Vilagarcía mejorará la señalización de los estacionamientos reservados para carga y descarga en el entorno de la plaza de abastos, después de las quejas expresadas por numerosos conductores.

A raíz de estas quejas, el Concello encargó un informe a la Policía Local y los agentes constataron que, en efecto, la señalización es mejorable, al carecer la zona de señalización vertical que indique la prohibición de estacionar por celebración del mercado.

Además, por el lugar donde está colocada la señal y dado que la línea central que separa los dos carriles en la calle Alexandre Bóveda está casi borrada, la prohibición afecta actualmente solo a los conductores que circulan desde Valle Inclán hacia el centro de la ciudad.

Por ello, y a tenor del informe de la policía, el Concello procederá a eliminar las señales actuales y a cambiarlas por otras, que se colocarán al inicio y al final del área reservada para carga y descarga. La señalización se reforzará con un panel situado en la fachada de la plaza de abastos, en el que se indicarán los horarios en que está prohibido aparcar en la zona.

Precisamente, los estacionamientos indebidos en esa zona son frecuentes, sobre todo coincidiendo con los mercados de los martes y los sábados. Hay señales que indican que esos días está prohibido aparcar en una determinada franja horaria por la celebración del mercado, pero esta medida no siempre es cumplida.

Juzgados

El Ayuntamiento también ha autorizado la ampliación del horario reservado frente a los Juzgados. En estos momentos hay dos plazas de reserva permanente (vigente todos los días del año) y 10 reservas durante el horario administrativo habitual de mañana (de 8.00 a 15.00 horas). Pero desde el Juzgado solicitaron ampliarlo, empezando la reserva a las 7.00 y finalizando a las 20.00 horas. El Concello ha accedido a la petición, si bien los Juzgados deberán remitir una lista de usuarios autorizados.

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Finalmente, se va a mejorar la señalización y se instalarán más pivotes para evitar los aparcamientos indebidos en la calle Rodrigo de Mendoza, que según los vecinos son habituales.