Vilagarcía defiende la subida del IAE a grandes empresas tras un fallo judicial

El Ayuntamiento de Vilagarcía defiende la modificación de la ordenanza municipal del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) aprobada en 2024 para subir la tributación a las grandes empresas, y asegura que «está debidamente motivada y justificada».

La administración local señala que el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de Pontevedra en relación al recurso presentado por una firma de la localidad se refiere únicamente al caso del recurrente, «no a la totalidad de los sujetos obligados a contribuir por este concepto».

A pesar de esto, el gobierno local anuncia que el Ayuntamiento presentará las debidas alegaciones ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para argumentar la correcta actuación municipal de cara a resolver la posible cuestión de legalidad de la modificación de la ordenanza fiscal.

La referida subida del IAE a las grandes empresas se aprobó en 2024 y entró en vigor en 2025. La medida afecta únicamente a las sociedades cuya facturación anual supera el millón de euros al año, «manteniéndose los coeficientes preexistentes para los demás negocios y pequeñas empresas», prosigue Ravella en un comunicado.

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El litigio se produjo porque una empresa a la que se le incrementó el coeficiente un 17 por ciento presentó un recurso contra el Ayuntamiento. El Juzgado de lo Contencioso le dio la razón a la empresa al considerar que la subida no estaba debidamente motivada ni justificada, y ha pedido ahora que el TSXG analice si es necesario anular la totalidad de la ordenanza, lo que supondría un revés económico para el Concello.