Vilagarcía apela a la tenencia responsable para frenar el deterioro causado por los orines de perro

El Concello de Vilagarcía pondrá en marcha, en colaboración con Urbaser, una nueva campaña de concienciación ciudadana centrada en la tenencia responsable de animales y, de manera específica, en los problemas que generan los orines de los perros sobre el mobiliario urbano, las fachadas y los establecimientos comerciales. La iniciativa fue presentada por la concejala Tania García, acompañada por representantes de Urbaser, de la Protectora de Animales de Vilagarcía y de Sihaho, con el objetivo de implicar a los propietarios de mascotas en un gesto sencillo pero de gran importancia para la conservación del espacio público.

La edil explicó que la campaña nace como «un llamamiento sobre la tenencia responsable» ante una situación que afecta de forma directa a bancos, papeleras, señales, semáforos y otros elementos urbanos. «Hay problemas de corrosión que afectan a todo el material urbano», señaló García, que recordó que Vilagarcía cuenta con cerca de 7.000 perros censados, una cifra que refleja la necesidad de reforzar la sensibilización social en esta materia.

El Concello repartirá de forma gratuita cerca de un millar de pequeños depósitos o bolsas pensadas para llevar en la correa del perro y que permitirán echar agua con vinagre, jabón u otro producto adecuado sobre la zona en la que el animal haya orinado. La campaña se canalizará a través de la Protectora de Animales, que entregará uno de estos recipientes en cada adopción, y también mediante el personal de Urbaser, que colaborará en la distribución del material.

Tania García agradeció expresamente la implicación de la Protectora y subrayó que la medida busca evitar daños que, en algunos casos, ya han obligado a propietarios de negocios a realizar obras para proteger sus fachadas. «Pedimos que se lave el sitio porque ha habido establecimientos que incluso han tenido que alicatar para no ver deteriorado su establecimiento», indicó la concejala.

Durante el mes de julio se desarrollarán además campañas informativas en la calle para explicar el uso de estos recipientes y reforzar la concienciación ciudadana. Ángela Chenlo, de Sihaho, avanzó que se organizarán acciones y convocatorias para recoger las bolsas y detallar en qué consiste la iniciativa. «Contamos con la colaboración de la gente en este sentido», señaló.

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El Concello insiste en que la recogida de excrementos está cada vez más interiorizada por parte de los propietarios, pero considera necesario dar un paso más en relación con los orines. «Los excrementos están más controlados y hay más implicación, pero no tanto con los orines», apuntó García, que defendió que el cuidado de los animales debe ir unido al respeto por la ciudad.