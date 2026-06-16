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Valga celebra la graduación de la nueva promoción del Centro Superior de Música de Galicia con un acto emotivo

El Concello despide a los músicos con una gala en la que se destacó su esfuerzo y la pasión por la música

Graduados del CSM y público.

Graduados del CSM y público. / FdV

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Valga

El Centro Superior de Música de Galicia (CSM) del Concello de Valga ha despedido a una nueva promoción de graduados con una fiesta repleta de momentos emotivos en la que compartieron con los asistentes sus vivencias y anécdotas.

En la fiesta, celebrada en el Auditorio y que contó con participación de la Big Band del CSM Galicia, se dieron citas los padrinos de esta promoción, Ilona Timchenko, tutora de piano, y Alfredo Susavila, jefe del departamento de Jazz, al igual que asistieron las familias de los graduados, el alcalde, José María Bello Maneiro, el director xeral de Centros de la Consellería de Educación, Jesús Álvarez Bértolo, y el director del CSM Galicia, Simón Ibáñez.

Un momento de la ceremonia.

Un momento de la ceremonia. / FdV

Aunque, lógicamente, los verdaderos protagonistas eran los alumnos graduados, como son Paula Vidal Lorenzo (Composición), Marcos Díaz Pan (Interpretación guitarra Jazz), Lucas Martínez Marcos (Interpretación Contrabajo), Manuel García Vicente (Pedagogía General y de la Música), Javier Cerezo Gil (Dirección), Ariadna Landrove Santana (Interpretación Flauta) y, de Interpretación Piano, Alonso Pinilla Villamor, Carmen Fuxing Ferrer Rivas e Irene Vázquez Amarelle.

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De este modo pusieron «el broche de oro a una etapa marcada por el esfuerzo, el aprendizaje y la pasión por la música», aseguran en el Concello, donde auguran para ellos «una prometedora etapa artística y profesional».

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