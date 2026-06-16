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La sardina vuelve a la plaza por San Xoán

Xoanqui Ameixeiras enseñará nuevas formas de preparar el pescado estrella del verano gallego

Ameixeiras guiará esta formación.

Ameixeiras guiará esta formación. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Diego Doval

Vilagarcía

La sardina protagonizará este jueves, a las 11:30 horas, un nuevo taller de cocina en la Praza de Abastos de Vilagarcía, dentro del ciclo «O Calendario da ría na túa mesa». Xoanqui Ameixeiras mostrará distintas preparaciones y explicará las diferencias entre sardina, xouba y xoubiña. La asistencia será libre y gratuita, aunque se recomienda confirmar plaza en ticket.vilagarcia.gal.

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