La sardina vuelve a la plaza por San Xoán

La sardina protagonizará este jueves, a las 11:30 horas, un nuevo taller de cocina en la Praza de Abastos de Vilagarcía, dentro del ciclo «O Calendario da ría na túa mesa». Xoanqui Ameixeiras mostrará distintas preparaciones y explicará las diferencias entre sardina, xouba y xoubiña. La asistencia será libre y gratuita, aunque se recomienda confirmar plaza en ticket.vilagarcia.gal.