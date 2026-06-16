Showcooking
La sardina vuelve a la plaza por San Xoán
Xoanqui Ameixeiras enseñará nuevas formas de preparar el pescado estrella del verano gallego
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vilagarcía
La sardina protagonizará este jueves, a las 11:30 horas, un nuevo taller de cocina en la Praza de Abastos de Vilagarcía, dentro del ciclo «O Calendario da ría na túa mesa». Xoanqui Ameixeiras mostrará distintas preparaciones y explicará las diferencias entre sardina, xouba y xoubiña. La asistencia será libre y gratuita, aunque se recomienda confirmar plaza en ticket.vilagarcia.gal.
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
- Cordeiro suspende la Festa da Empanada de Millo do País
- Prosigue la búsqueda por mar y tierra en O Grove: la cartera abandonada es de un varón de 35 años
- Movilización en A Illa «en defensa de la ría de Arousa»
- Unas pertenencias en unas rocas movilizan un dispositivo de búsqueda por mar y tierra en O Grove
- Aparatoso incendio en una casa en Cambados
- Segundo ataque en una semana a la iglesia de San Benito de Fefiñáns en Cambados