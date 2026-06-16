Concienciación
O Salnés prepara un protocolo para atender a menores de víctimas de violencia machista
La Mancomunidade coordina a los concellos del CIM para garantizar una respuesta urgente cuando las madres deban denunciar o acudir al juzgado
La Mancomunidade do Salnés, a través de su Centro de Información ás Mulleres, trabaja en la creación de un protocolo comarcal para garantizar la atención de emergencia a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. La medida busca dar respuesta a situaciones excepcionales en las que las madres deban acudir a presentar una denuncia ante las fuerzas de seguridad o comparecer ante la autoridad judicial y no cuenten con una red familiar o social para el cuidado de los menores.
La mesa de trabajo reunió a representantes de los cinco concellos adheridos al CIM, al director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, al jefe territorial de Política Social e Igualdade, Gustavo Quindimil, al presidente de la Mancomunidade, David Castro, a la vicepresidenta Isabel Fole, concejalas y directoras de escuelas infantiles.
El acuerdo pasa por elaborar un documento que coordine a servicios sociales, CIM, fuerzas de seguridad, juzgados y escuelas infantiles. Además, se plantea que los municipios reserven plazas de emergencia proporcionales a la capacidad de cada centro. «No son intervenciones habituales, pero sí imprescindibles», destacaron los asistentes, que subrayaron la necesidad de proteger también a los menores como víctimas directas de la violencia machista.
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