Pintura
Menchu Abril lleva su arte al Centro Comercial Arousa
La muestra «Piel y Época x4» podrá visitarse gratis en el centro comercial hasta el 30 de junio
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Vilagarcía
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