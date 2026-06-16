Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directora Guardia CivilMuerto operación antidroga ArousaElecciones PP y JuntsAbogado a juicioDetención Elisa MouliaáEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Pintura

Menchu Abril lleva su arte al Centro Comercial Arousa

La muestra «Piel y Época x4» podrá visitarse gratis en el centro comercial hasta el 30 de junio

Las obras estarán expuestas hasta el 30 de junio.

Las obras estarán expuestas hasta el 30 de junio. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

Menchu Abril expone en el Centro Comercial Arousa de Vilagarcía la muestra pictórica «Piel y Época x4», abierta al público entre el 6 y el 30 de junio. La entrada es gratuita y las personas interesadas en adquirir alguna de las obras pueden contactar a través del teléfono 676 911 755.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents