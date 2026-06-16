Un hombre y una mujer amedrentan a una dependienta con un cuchillo en un atraco, en Vilagarcía
Fueron seguidos por un vecino en patinete que propició la rápida intervención de la Policía Local
Sucedió en una frutería de la avenida Rosalía de Castro
Un hombre y una mujer de mediana edad que suelen frecuentar Vilagarcía y son muy conocidos por las fuerzas de seguridad, debido al largo historial de hechos delictivos que acumulan, protagonizaron esta tarde un atraco a mano armada.
Sucedió a eso de las 19.45 horas en Frutas Katuxa, un negocio asentado en pleno centro de la ciudad, más concretamente en la avenida de Rosalía de Castro, justo al lado del supermercado Eroski, antes Mercadona.
Los dos individuos, que al parecer son pareja sentimental, amedrentaron a la dependienta poniéndole un cuchillo al cuello mientras le ordenaban que les entregara todo el dinero.
Se dieron a la fuga por una serie de estrechos viales y caminos que avanzan desde el lugar de los hechos, donde se encuentra la capilla de San José, hacia la estación de ferrocarril.
Afortunadamente, un hombre que presenció lo ocurrido los siguió en su patinete desde una distancia prudencial, dando las indicaciones precisas a la Policía Local de Vilagarcía para que los agentes pudiera dar con los delincuentes y apresarlos.
Lo consiguieron a eso de las ocho de la tarde y los trasladaron al calabozo, no sin antes acercarlos al centro de salud para que fueran sometidos a revisión médica, ya que es un derecho que asiste a los detenidos y que parece que reclamaron estos dos individuos.
En los últimos días la Policía Local de Vilagarcía se ha visto obligada a redoblar esfuerzos debido a incidentes de todo tipo, desde atracos a peleas, pasando por agresiones y casos de exhibicionismo y violencia de género.
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