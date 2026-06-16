La educación sexual abre debate en Vilagarcía

El Salón García acogió este martes la jornada «Educación sexual: unha conversa pendente», una cita promovida por el área de Igualdade del Concello de Vilagarcía como cierre de los talleres desarrollados durante el curso en 14 centros de Primaria, Secundaria y educación especial del municipio. La iniciativa reunió a sexólogas, docentes, familias y alumnado con el objetivo de abrir una reflexión compartida sobre cómo acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de relaciones saludables, satisfactorias y libres de violencias machistas.

La actividad, abierta a todo tipo de público, estuvo especialmente orientada a las familias, a las que se quiso ofrecer herramientas para abordar la educación afectivo-sexual con sus hijos e hijas, adaptando los contenidos a cada etapa. Desde Igualdade inciden en que «la educación sexual integral y de calidad contribuye a prevenir violencias machistas, favorece la toma de decisiones informadas y promueve relaciones más saludables, libres y satisfactorias».

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La participación fue notable en el Salón García. / Iñaki Abella

La jornada arrancó a las 18.00 horas con una mesa sobre «A educación sexual nas novas xeracións», protagonizada por el Comando de Igualdade del IES O Carril. Después llegó el turno de «Como acompañar na educación sexual?», con las sexólogas Lucía Álvarez y Sabela Maceiras, Ana Romero, Pepe Cabido y la moderación de Priscila Retamozo. El cierre tuvo acento teatral con Estrelinhas do Carril y su representación de la «Lisístrata» de Aristófanes.