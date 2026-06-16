Dos detenidos y registros en un nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa
La operación de la Policía Nacional está en curso en las localidades de Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
- Cordeiro suspende la Festa da Empanada de Millo do País
- Prosigue la búsqueda por mar y tierra en O Grove: la cartera abandonada es de un varón de 35 años
- Movilización en A Illa «en defensa de la ría de Arousa»
- Unas pertenencias en unas rocas movilizan un dispositivo de búsqueda por mar y tierra en O Grove
- Aparatoso incendio en una casa en Cambados
- Segundo ataque en una semana a la iglesia de San Benito de Fefiñáns en Cambados
- Forjas del Salnés se presenta en sociedad con un millar de asistentes y el respaldo institucional