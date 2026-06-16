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Dos detenidos y registros en un nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa

La operación de la Policía Nacional está en curso en las localidades de Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia

Uno de los detenidos enel operativo contra el narcotráfico en Arousa.

Uno de los detenidos enel operativo contra el narcotráfico en Arousa. / A. G.

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Adolfo Gago

La Policía Nacional despliega desde primera hora de este martes un nuevo operativo contra el narcotráfico en la comarca de Arousa.

Hay al menos dos personas detenidas y se están efectuando registros en las localidades de Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia.

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