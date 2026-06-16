Covsa pavimentará el muelle de O Ramal por 1,2 millones de euros

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía ha adjudicado a la empresa Covsa las obras de pavimentación del muelle de O Ramal y de la terminal de cruceros.

La entidad que preside José Manuel Cores Tourís había sacado a concurso la obra, con un presupuesto de licitación de 1.482.000 euros.

Se presentaron cuatro empresas, y la mejor oferta fue la de Covsa. La firma pontevedresa se ha comprometido a ejecutar la actuación por 1.250.000 euros, lo que supone una rebaja de unos 230.000 euros con respecto al precio inicial previsto por los técnicos.

El proyecto fue redactado por el ingeniero Francisco Javier Zubía Fernández, y el contrato se formalizó este lunes. La empresa dispone ahora de un plazo de 10 meses para ejecutar los trabajos.

Esta actuación permitirá mejorar mucho las condiciones de trabajo en O Ramal. Supondrá también un avance a nivel estético, más teniendo en cuenta que esta zona de la fachada marítima de Vilagarcía está siendo ahora objeto de una profunda remodelación.

El Ayuntamiento está a punto de presentar su gran zona verde habilitada en la antigua explanada que era utilizada como aparcamiento, y ha remitido igualmente al Puerto su propuesta de convenio para la cesión del uso de la primera parte del muelle.

La intención del gobierno municipal es demoler las naves existentes en ese lugar, y abrir el inicio del muelle al disfrute de los ciudadanos.

Volviendo al Puerto, la adjudicación de la pavimentación de O Ramal ya se había recibido el visto bueno del consejo de administración de principios de mes. En esa misma reunión se acordó ampliar en 20 días el plazo de finalización de la tercera fase del proyecto del ferrocarril a Ferrazo.

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Asimismo, el consejo aprobó ese día los pliegos para el concurso público destinado a la explotación de la edificación del faro de Punta Cabalo (A Illa) y su entorno mediante actividades de restauración.