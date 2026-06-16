La comunidad de propietarios del edificio Meda debe presentar informes para retirar las vallas en Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía aún no puede ordenar la retirada de las vallas del perímetro de seguridad establecido en torno al edificio Meda -situado en la esquina de la avenida Rosalía de Castro con el acceso a Trabanca Sardiñeira- hasta que la comunidad de propietarios complete el procedimiento urbanístico y presente los preceptivos informes que certifiquen la completa seguridad del inmueble.

Vecinos de la zona acudieron a FAROpara mostrar su malestar con el cierre de la acera, que obliga a los peatones a bajar a la carretera en un tramo de varios metros. El malestar es mayor si cabe porque las obras de arreglo de la fachada ya terminaron hace unas semanas, según los residentes de la zona.

El Ayuntamiento ha salido al paso de las quejas indicando que, por el momento, no puede ordenar la retirada del perímetro de seguridad porque la comunidad de propietarios del edificio no ha completado todo el procedimiento administrativo. «La administración local desconoce a día de hoy si se han realizado las obras y, de ser el caso, si se han resuelto los problemas existentes, puesto que lleva esperando desde mediados de marzo la presentación de los dictámenes. El último requerimiento data del 15 de mayo», señaló el Concello en una nota.

Desde Ravella explica que incoaron el expediente de orden de ejecución a la citada comunidad el 16 de marzo de 2026 debido al «deficiente estado de conservación» del inmueble. En esa misma comunicación ya se le requería la presentación de un informe de seguridad por parte de técnico colegiado. Dos meses después, con fecha del 15 de mayo, se le remitió una nueva resolución de la Alcaldía instando a la propiedad a completar el debido procedimiento dado que, según se hacía constar, «En la Xerencia de Urbanismo no consta presentado ningún informe, dictamen ni solicitud o comunicación para realizar obras en el citado inmueble».

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«A día de hoy, la situación es la misma. El gobierno local es consciente de que la colocación de los perímetros de seguridad ocupando aceras es una medida que causa molestias a los peatones. No obstante, recuerda que es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar la seguridad en los espacios públicos, por lo que los vallados son necesarios para proteger a las personas cuando existe riesgo de desprendimiento de elementos de las fachadas de edificios, y su retirada no es posible hasta que la seguridad esté totalmente garantizada», explica el Concello. Y esas obras dependen de los propietarios del inmueble.