Los cierres de parques de bomberos en O Salnés se agravarán durante el verano

Los cierres de parques de bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios de la provincia de Pontevedra se agravarán durante el verano. Así lo han denunciado los trabajadores, explicando que muchos de ellos ya han agotado el máximo anual de 80 horas extras realizadas.

El pasado viernes, un virulento incendio en el garaje de una vivienda de Corvillón (Cambados) volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los servicios de emergencias cuando hay parques de bomberos cerrados. Ese día, de los dos del Consorcio que existen en O Salnés, solo estaba operativo el de Ribadumia.

En el incendio de Corvillón, dos bomberos sufrieron quemaduras en la cara y las manos, y otros dos efectivos del Servicio de Emerxencias de Cambados tuvieron que ser atendidos por golpes de calor.

Los representantes de la plantilla de los bomberos advirtieron de que el hecho de que haya parques de bomberos cerrados no solo supone un riesgo mayor para la población, puesto que los equipos de extinción tardarán más tiempo en llegar a las emergencias, sino también para los propios trabajadores, que se ven obligados a actuar en situaciones peligrosas y muy complejas con equipos de solo tres personas.

La plantilla ha pedido a la Diputación que levante el veto a sobrepasar las 80 horas extraordinarias al año

En cualquier caso, todo apunta a que nada cambiará después del incendio de Cambados. FARO preguntó a la Diputación de Pontevedra por las medidas que se pondrán en marcha desde el Consorcio para reducir el número de días con parques cerrados, pero desde la institución provincial se guardó silencio.

Mientras, los bomberos vaticinan que el cierre de sedes se agravará durante el verano, ya que parte del personal cogerá vacaciones, y muchos compañeros ya han agotado la bolsa anual de 80 horas extras. De este modo, tampoco hay margen para reaccionar cuando se producen permisos o bajas inesperadas.

Dos bomberos y dos miembros de Emerxencias necesitaron asistencia médica tras el incendio de Cambados

La plantilla solicitó al Consorcio en innumerables ocasiones que levante el veto al límite de 80 horas extras anuales, por razones de fuerza mayor y de seguridad pública, pero en la Diputación se niegan a permitirlo.

Nuevos trabajadores

La falta de personal se aliviará ligeramente en unos meses, cuando empiecen a trabajar los 17 bomberos que va a contratar el Consorcio para sus cuatro sedes, que son las de O Salnés (Vilagarcía y Ribadumia), de O Porriño y Bueu.

Pero estos trabajadores no estarán operativos hasta otoño, en el mejor de los casos. La Diputación convocó un proceso selectivo para el que se presentaron 331 aspirantes, para 17 plazas de bombero-conductor.

Más de 300 personas competirán este verano por las 17 plazas de bombero convocadas para Pontevedra

Tras analizar la documentación, fueron excluidos 26 aspirantes, por no presentar el informe de salud, tener caducado el carné de camión o no haber entregado toda la documentación requerida. Así las cosas, serán finalmente 305 las personas que compitan por los 17 puestos.

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Y lo harán mediante una serie de exámenes teóricos y prácticos. El primero de ellos será tipo test, y se ha convocado para el 10 de julio por la mañana. Será en el centro Príncipe Felipe, en Montecelo (Pontevedra).